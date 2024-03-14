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В Харькове купят новые поезда для метрополитена

14 марта 2024 14:54
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
В Харькове купят новые поезда для метрополитена
Харьковский метрополитен. Фото: Слободской край
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Коммунальное предприятие "Харьковский метрополитен" приобретет 17 новых пятивагонных поездов. Покупка осуществляется при поддержке Европейского банка реконструкции и развития.

Об этом сообщил Харьковский городской голова Игорь Терехов.

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"Несмотря на все трудности войны, уже сегодня мы должны заложить прочную основу для нашего успешного будущего. Поэтому метро Харькова совместно с Европейским банком реконструкции и развития приобретет 17 новых пятивагонных поездов", — написал Терехов, говоря о покупке поездов для метро.

Он добавил, что эта покупка входит в состав глобального проекта по удлинению третьей линии метрополитена, который начался задолго до полномасштабного вторжения.

Терехов подчеркнул, что средства ЕБРР целевыми. Их можно использовать исключительно на нужды, ради которых были выделены.

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Заявление Терехова. Фото: скриншот

Напомним, в Киеве 13 марта возобновил работу еще один вестибюль станции метро "Хрещатик", выходящий на улицу Институтская.

Также стало известно, что возобновить движение поездов на синей ветке метрополитена в киевском метро планируют уже к концу лета 2024 года. Все ремонтные работы на станциях проходят по графику.

Харьков
метро
транспорт
деньги
Игорь Терехов
ЕС
поезд

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