В Харькове купят новые поезда для метрополитена

Харьковский метрополитен. Фото: Слободской край

Коммунальное предприятие "Харьковский метрополитен" приобретет 17 новых пятивагонных поездов. Покупка осуществляется при поддержке Европейского банка реконструкции и развития.

Об этом сообщил Харьковский городской голова Игорь Терехов.

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"Несмотря на все трудности войны, уже сегодня мы должны заложить прочную основу для нашего успешного будущего. Поэтому метро Харькова совместно с Европейским банком реконструкции и развития приобретет 17 новых пятивагонных поездов", — написал Терехов, говоря о покупке поездов для метро.

Он добавил, что эта покупка входит в состав глобального проекта по удлинению третьей линии метрополитена, который начался задолго до полномасштабного вторжения.

Терехов подчеркнул, что средства ЕБРР целевыми. Их можно использовать исключительно на нужды, ради которых были выделены.

Заявление Терехова. Фото: скриншот

Напомним, в Киеве 13 марта возобновил работу еще один вестибюль станции метро "Хрещатик", выходящий на улицу Институтская.

Также стало известно, что возобновить движение поездов на синей ветке метрополитена в киевском метро планируют уже к концу лета 2024 года. Все ремонтные работы на станциях проходят по графику.