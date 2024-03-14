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У Харкові придбають нові потяги для метрополітену

14 березня 2024 14:54
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Козюк Тетяна
редактор
У Харкові придбають нові потяги для метрополітену
Харківський метрополітен. Фото: Слобідський край
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Комунальне підприємство "Харківський метрополітен" придбає 17 нових пʼятивагонних поїздів. Покупку здійснюють за підтримки Європейського банку реконструкції та розвитку.

Про це повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов.

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"Попри всі труднощі війни, вже сьогодні ми маємо закласти міцну основу для нашого успішного майбутнього. Тому метро Харкова спільно з Європейським банком реконструкції та розвитку придбає 17 нових пʼятивагонних поїздів", — написав Терехов, говорячи про покупку потягів для метро. 

Він додав, що ця покупка входить до складу глобального проєкту з подовження третьої лінії метрополітену, який розпочали ще задовго до повномасштабного вторгнення.

Терехов наголосив, що кошти ЄБРР є цільовими. Тож, їх можна використати виключно на потреби, заради яких були виділені.

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Заява Терехова. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Києві 13 березня відновив роботу ще один вестибюль станції метро "Хрещатик", що виходить до вулиці Інститутська.

Також стало відомо, що відновити рух поїздів на "синій" гілці метрополітену в київському метро планують вже до кінця літа 2024 року. Всі ремонтні роботи на станціях відбуваються за графіком. 

Харків
метро
транспорт
гроші
Ігор Терехов
ЄС
потяг

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