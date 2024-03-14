У Харкові придбають нові потяги для метрополітену

Харківський метрополітен. Фото: Слобідський край

Комунальне підприємство "Харківський метрополітен" придбає 17 нових пʼятивагонних поїздів. Покупку здійснюють за підтримки Європейського банку реконструкції та розвитку.

Про це повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов.

Читайте також:

Метро Харкова придбає нові потяги

"Попри всі труднощі війни, вже сьогодні ми маємо закласти міцну основу для нашого успішного майбутнього. Тому метро Харкова спільно з Європейським банком реконструкції та розвитку придбає 17 нових пʼятивагонних поїздів", — написав Терехов, говорячи про покупку потягів для метро.

Він додав, що ця покупка входить до складу глобального проєкту з подовження третьої лінії метрополітену, який розпочали ще задовго до повномасштабного вторгнення.

Терехов наголосив, що кошти ЄБРР є цільовими. Тож, їх можна використати виключно на потреби, заради яких були виділені.

Заява Терехова. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Києві 13 березня відновив роботу ще один вестибюль станції метро "Хрещатик", що виходить до вулиці Інститутська.

Також стало відомо, що відновити рух поїздів на "синій" гілці метрополітену в київському метро планують вже до кінця літа 2024 року. Всі ремонтні роботи на станціях відбуваються за графіком.