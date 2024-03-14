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В Харькове приспустили государственный флаг — что произошло

14 марта 2024 09:58
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
В Харькове приспустили государственный флаг — что произошло
Флаг Украины на флагштоке высотой 102 метра в Харькове. Фото: УНИАН
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

В связи со значительным ухудшением погодных условий в Харькове сотрудники СКП "Харьковзеленстрой" были вынуждены приспустить государственный флаг на главном флагштоке города. Коммунальщики заменили полотнище другим.

Об этом сообщает Харьковский городской совет.

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Как сообщили на предприятии, полотнище государственного флага было повреждено сильным ветром, что вызвало необходимость проведения неотложных работ по его замене.

  • В Харькове приспустили государственный флаг — что произошло - фото 1
    Коммунальщики заменяют флаг на флагштоке в Харькове. Фото: Харьковский городской совет / Telegram
  • В Харькове приспустили государственный флаг — что произошло - фото 2
    Коммунальщики заменяют флаг на флагштоке в Харькове. Фото: Харьковский городской совет / Telegram
  • В Харькове приспустили государственный флаг — что произошло - фото 3
    Коммунальщики заменяют флаг на флагштоке в Харькове. Фото: Харьковский городской совет / Telegram
  • В Харькове приспустили государственный флаг — что произошло - фото 4
    Коммунальщики заменяют флаг на флагштоке в Харькове. Фото: Харьковский городской совет / Telegram
  • В Харькове приспустили государственный флаг — что произошло - фото 5
    Коммунальщики заменяют флаг на флагштоке в Харькове. Фото: Харьковский городской совет / Telegram
  • В Харькове приспустили государственный флаг — что произошло - фото 6
    Коммунальщики заменяют флаг на флагштоке в Харькове. Фото: Харьковский городской совет / Telegram
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Отметим, что высота флагштока, расположенного в центральной части Харькова, составляет 101 метр, а размер полотнища государственного флага составляет 22,5 на 15 метров.

Напомним, что ранее жителей столицы предупредили об ухудшении погодных условий .

Также мы писали о том, что в Киеве заменили главное знамя , которое порвалось из-за ветра.

Харьков
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