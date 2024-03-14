В Харькове приспустили государственный флаг — что произошло
В связи со значительным ухудшением погодных условий в Харькове сотрудники СКП "Харьковзеленстрой" были вынуждены приспустить государственный флаг на главном флагштоке города. Коммунальщики заменили полотнище другим.
Об этом сообщает Харьковский городской совет.
Флагшток в Харькове
Как сообщили на предприятии, полотнище государственного флага было повреждено сильным ветром, что вызвало необходимость проведения неотложных работ по его замене.
-
Коммунальщики заменяют флаг на флагштоке в Харькове. Фото: Харьковский городской совет / Telegram
-
Коммунальщики заменяют флаг на флагштоке в Харькове. Фото: Харьковский городской совет / Telegram
-
Коммунальщики заменяют флаг на флагштоке в Харькове. Фото: Харьковский городской совет / Telegram
-
Коммунальщики заменяют флаг на флагштоке в Харькове. Фото: Харьковский городской совет / Telegram
-
Коммунальщики заменяют флаг на флагштоке в Харькове. Фото: Харьковский городской совет / Telegram
-
Коммунальщики заменяют флаг на флагштоке в Харькове. Фото: Харьковский городской совет / Telegram
Отметим, что высота флагштока, расположенного в центральной части Харькова, составляет 101 метр, а размер полотнища государственного флага составляет 22,5 на 15 метров.
Напомним, что ранее жителей столицы предупредили об ухудшении погодных условий .
Также мы писали о том, что в Киеве заменили главное знамя , которое порвалось из-за ветра.
Читайте Новини.LIVE!