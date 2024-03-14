В Харькове приспустили государственный флаг — что произошло

Флаг Украины на флагштоке высотой 102 метра в Харькове. Фото: УНИАН

В связи со значительным ухудшением погодных условий в Харькове сотрудники СКП "Харьковзеленстрой" были вынуждены приспустить государственный флаг на главном флагштоке города. Коммунальщики заменили полотнище другим.

Об этом сообщает Харьковский городской совет.

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Как сообщили на предприятии, полотнище государственного флага было повреждено сильным ветром, что вызвало необходимость проведения неотложных работ по его замене.

Коммунальщики заменяют флаг на флагштоке в Харькове. Фото: Харьковский городской совет / Telegram

Коммунальщики заменяют флаг на флагштоке в Харькове. Фото: Харьковский городской совет / Telegram

Коммунальщики заменяют флаг на флагштоке в Харькове. Фото: Харьковский городской совет / Telegram

Коммунальщики заменяют флаг на флагштоке в Харькове. Фото: Харьковский городской совет / Telegram

Коммунальщики заменяют флаг на флагштоке в Харькове. Фото: Харьковский городской совет / Telegram

Коммунальщики заменяют флаг на флагштоке в Харькове. Фото: Харьковский городской совет / Telegram 1/6 ​ 6

Отметим, что высота флагштока, расположенного в центральной части Харькова, составляет 101 метр, а размер полотнища государственного флага составляет 22,5 на 15 метров.

Напомним, что ранее жителей столицы предупредили об ухудшении погодных условий .

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