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У Харкові приспустили державний прапор — що сталось

14 березня 2024 09:58
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
У Харкові приспустили державний прапор — що сталось
Прапор України на флагштоку висотою 102 метри, в Харкові. Фото: УНІАН
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

У зв'язку зі значним погіршенням погодних умов у місті Харкові  співробітники СКП "Харківзеленбуд" були змушені спустили державний прапор на головному флагштоку міста. Комунальники замінили полотнище на інше. 

Про це повідомляє Харківська міська рада

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Як повідомили на підприємстві, полотнище державного прапора було пошкоджене сильним вітром, що викликало необхідність проведення невідкладних робіт з його заміни.

  • У Харкові приспустили державний прапор — що сталось - фото 1
    Комунальники замінюють прапор на флагштоку у Харкові. Фото: Харківська міська рада / Telegram
  • У Харкові приспустили державний прапор — що сталось - фото 2
    Комунальники замінюють прапор на флагштоку у Харкові. Фото: Харківська міська рада / Telegram
  • У Харкові приспустили державний прапор — що сталось - фото 3
    Комунальники замінюють прапор на флагштоку у Харкові. Фото: Харківська міська рада / Telegram
  • У Харкові приспустили державний прапор — що сталось - фото 4
    Комунальники замінюють прапор на флагштоку у Харкові. Фото: Харківська міська рада / Telegram
  • У Харкові приспустили державний прапор — що сталось - фото 5
    Комунальники замінюють прапор на флагштоку у Харкові. Фото: Харківська міська рада / Telegram
  • У Харкові приспустили державний прапор — що сталось - фото 6
    Комунальники замінюють прапор на флагштоку у Харкові. Фото: Харківська міська рада / Telegram
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Зазначимо, що висота флагштока, який знаходиться у центральній частині Харкова, складає 101 метр, а розмір полотнища державного прапора становить 22,5 на 15 метрів.

 

Нагадаємо, що раніше мешканців столиці попередили про погіршення погодних умов

Також ми писали про те, що у Києві замінили головний прапор, який порвався через вітер. 

Харків
негода
прапор
вітер
прапор України

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