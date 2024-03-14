У Харкові приспустили державний прапор — що сталось

Прапор України на флагштоку висотою 102 метри, в Харкові. Фото: УНІАН

У зв'язку зі значним погіршенням погодних умов у місті Харкові співробітники СКП "Харківзеленбуд" були змушені спустили державний прапор на головному флагштоку міста. Комунальники замінили полотнище на інше.

Про це повідомляє Харківська міська рада.

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Як повідомили на підприємстві, полотнище державного прапора було пошкоджене сильним вітром, що викликало необхідність проведення невідкладних робіт з його заміни.

Комунальники замінюють прапор на флагштоку у Харкові. Фото: Харківська міська рада / Telegram

Комунальники замінюють прапор на флагштоку у Харкові. Фото: Харківська міська рада / Telegram

Комунальники замінюють прапор на флагштоку у Харкові. Фото: Харківська міська рада / Telegram

Комунальники замінюють прапор на флагштоку у Харкові. Фото: Харківська міська рада / Telegram

Комунальники замінюють прапор на флагштоку у Харкові. Фото: Харківська міська рада / Telegram

Комунальники замінюють прапор на флагштоку у Харкові. Фото: Харківська міська рада / Telegram 1 / 6

Зазначимо, що висота флагштока, який знаходиться у центральній частині Харкова, складає 101 метр, а розмір полотнища державного прапора становить 22,5 на 15 метрів.

Нагадаємо, що раніше мешканців столиці попередили про погіршення погодних умов.

Також ми писали про те, що у Києві замінили головний прапор, який порвався через вітер.