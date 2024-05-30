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В Харькове призывник отказался от повестки и год скрывался от мобилизации — что решил суд

30 мая 2024 01:50
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Чекарёва Мария
редактор
В Харькове суд вынес приговор мужчине, который отказался от вручения повестки и больше года уклонялся от мобилизации
Представитель ТЦК вручает мужчине повестку. Фото иллюстративное: focus.ua
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор

В Харькове призывник категорически отказался от получения повестки и больше года скрывался от военного призыва. За совершенное мужчина несколько лет проведет за решеткой.

Об этом говорится в приговоре, который Дзержинский районный суд Харькова вынес 21 мая.

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Скриншот приговора Дзержинского районного суда города Харькова

Что известно о нарушении

В материалах дела отмечено, что ВВК признала фигуранта пригодным к мобилизации в апреле 2023 года, однако он отказался получать повестку, а затем еще больше года уклонялся от мобилизации.

В суде обвиняемый не отрицал свою вину и согласился с версией следствия. Проанализировав материалы дела, судья признал военнообязанного виновным в уклонении от призыва на военную службу во время мобилизации (статья 336 Уголовного кодекса Украины) и назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы.

"Назначение наказания в минимальных пределах санкции статьи с реальным его отбыванием будет соответствовать принципам законности, индивидуализации и справедливости, будет необходимым и достаточным для его исправления, заставит в будущем придерживаться положений закона Украины об уголовной ответственности и лишит возможности совершать новые преступления", — говорится в приговоре суда.

Напомним, в Хмельницкой области приговорили к трем годам лишения свободы 23-летнего парня, который получил три повестки, однако уклонился от мобилизации. Несмотря на юный возраст, молодой человек подлежал военному призыву, потому что был в оперативном резерве.

Также мы сообщали, что в Закарпатской области 51-летний мужчина проигнорировал повестку и пытался избежать военного призыва. Свой поступок военнообязанный объяснил тем, что имеет семь детей, трое из которых еще несовершеннолетние. Документального подтверждения этим словам суд не увидел, потому что в свидетельствах о рождении самых младших детей указано имя другого мужчины. В результате фигуранта приговорили к трем годам заключения.

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