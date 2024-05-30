У Харкові суд виніс вирок чоловіку, який відмовився від вручення повістки та більше року ухилявся від мобілізації

Представник ТЦК вручає чоловіку повістку. Фото ілюстративне: focus.ua

У Харкові призовник категорично відмовився від отримання повістки та понад рік переховувався від військового призову. За вчинене чоловік кілька років проведе за ґратами.

Про це йдеться у вироку, який Дзержинський районний суд міста Харкова виніс 21 травня.

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Скриншот вироку Дзержинського районного суду міста Харкова

Що відомо про порушення

У матеріалах справи зазначено, що ВЛК визнала фігуранта придатним до мобілізації у квітні 2023 року, однак він відмовився отримувати повістку, а потім ще більше року ухилявся від мобілізації.

У суді обвинувачений не заперечував свою провину та погодився з версію слідства. Проаналізувавши матеріали справи, суддя визнав військовозобов'язаного винним в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації (стаття 336 Кримінального кодексу України), та призначив йому покарання у вигляді трьох років позбавлення волі.

"Призначення покарання в мінімальних межах санкції статті з реальним його відбуванням відповідатиме принципам законності, індивідуалізації та справедливості, буде необхідним та достатнім для його виправлення, змусить у майбутньому дотримуватись положень закону України про кримінальну відповідальність і позбавить можливості вчиняти нові злочини", — йдеться у вироку суду.

Нагадаємо, у Хмельницькій області засудили до трьох років позбавлення волі 23-річного хлопця, який отримав три повістки, однак ухилився від мобілізації. Попри юний вік, молодик підлягав військовому призову, тому що був в оперативному резерві.

Також ми повідомляли про те, що в Закарпатській області 51-річний чоловік проігнорував повістку та намагався уникнути військового призову. Свій вчинок військовозобов'язаний пояснив тим, що має сімох дітей, троє з яких ще неповнолітні. Документального підтвердження цим словам суд не побачив, бо у свідоцтвах про народження наймолодших дітей зазначено ім'я іншого чоловіка. У результаті фігуранта засудили до трьох років ув'язнення.