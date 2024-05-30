Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Харків arrow У Харкові призовник відмовився від повістки та рік переховувався від мобілізації — що вирішив суд arrow

У Харкові призовник відмовився від повістки та рік переховувався від мобілізації — що вирішив суд

30 травня 2024 01:50
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія
У Харкові суд виніс вирок чоловіку, який відмовився від вручення повістки та більше року ухилявся від мобілізації
Представник ТЦК вручає чоловіку повістку. Фото ілюстративне: focus.ua
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія

У Харкові призовник категорично відмовився від отримання повістки та понад рік переховувався від військового призову. За вчинене чоловік кілька років проведе за ґратами.

Про це йдеться у вироку, який Дзержинський районний суд міста Харкова виніс 21 травня.

Читайте також:
None - фото 1
Скриншот вироку Дзержинського районного суду міста Харкова

Що відомо про порушення

У матеріалах справи зазначено, що ВЛК визнала фігуранта придатним до мобілізації у квітні 2023 року, однак він відмовився отримувати повістку, а потім ще більше року ухилявся від мобілізації.

У суді обвинувачений не заперечував свою провину та погодився з версію слідства. Проаналізувавши матеріали справи, суддя визнав військовозобов'язаного винним в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації (стаття 336 Кримінального кодексу України), та призначив йому покарання у вигляді трьох років позбавлення волі.

"Призначення покарання в мінімальних межах санкції статті з реальним його відбуванням відповідатиме принципам законності, індивідуалізації та справедливості, буде необхідним та достатнім для його виправлення, змусить у майбутньому дотримуватись положень закону України про кримінальну відповідальність і позбавить можливості вчиняти нові злочини", — йдеться у вироку суду.

Нагадаємо, у Хмельницькій області засудили до трьох років позбавлення волі 23-річного хлопця, який отримав три повістки, однак ухилився від мобілізації. Попри юний вік, молодик підлягав військовому призову, тому що був в оперативному резерві.

Також ми повідомляли про те, що в Закарпатській області 51-річний чоловік проігнорував повістку та намагався уникнути військового призову. Свій вчинок військовозобов'язаний пояснив тим, що має сімох дітей, троє з яких ще неповнолітні. Документального підтвердження цим словам суд не побачив, бо у свідоцтвах про народження наймолодших дітей зазначено ім'я іншого чоловіка. У результаті фігуранта засудили до трьох років ув'язнення.

суд
Харків
військовий призов
мобілізація
війна в Україні
військовозобов'язані
ухилянти

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

06:44 ТЦК по-новому перевірятиме чоловіків на вулицях — що зміниться вже з 18 травня

27 травня 2024

07:52 Тарифи з 1 червня — які будуть ціни на електрику, газ та воду

24 травня 2024

14:38 Тарифи на електрику — ціну прив'яжуть до споживання

28 травня 2024

04:57 У ТЦК пояснили, кого одразу після приходу до військкомата скерують на ВЛК

21 травня 2024

07:46 Ціни на електрику зростуть з 1 червня — для кого зміняться тарифи

17 травня 2024

13:45 Юрист розповів, яке покарання чекає на чоловіків, які не мають при собі військового квитка

28 травня 2024

09:01 Зінченко знайшов новий клуб — Арсенал готовий продати українця

16 травня 2024

08:52 Роналду повертається до Європи й вже обрав новий клуб

28 травня 2024

11:44 Нафтогаз попередив клієнтів про важливу зміну в розрахунку — деталі

20 травня 2024

04:16Як діяти, якщо в ТЦК забороняють користуватися телефоном