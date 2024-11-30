В Харькове продают квартиру в классическом стиле за 135 тысяч. дол. — видео

Квартира. Фото: ЛУН

В Харькове выставили на продажу квартиру с роскошным ремонтом и бронзовым убранством. Ее стоимость составляет 135 тысяч долларов.

Соответствующее видео было обнародовано в Telegram-каналах.

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Продажа квартиры в Харькове

Помещение на втором этаже имеет четыре спальные комнаты, три из которых отдельные и одна смежная. Общая площадь составляет 112 квадратных метров. Также в квартире две ванные комнаты и два застекленных балкона.

Квартира находится в центре Харькова в царском доме, в двух минутах пешком от станции метро Пушкинская.

Мебель, картины и даже шторы украшены бронзовыми элементами в классическом стиле. На полу постелен художественный паркет и мозаичная плитка с подогревом. Дверь и даже спинка кровати имеют фигурный орнамент. В гостиной установлен камин, также есть гардероб.

Напомним, теперь украинцам не нужно обращаться к государственному регистратору или нотариусу, чтобы зарегистрировать права собственности на объекты недвижимости после завершения строительства.

А обозреватель рынка недвижимости Виктория Берещак рассказала для Новини.LIVE, нужно ли тратить деньги на недвижимость до конца 2024 года.