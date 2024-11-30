У Харкові продають квартиру у класичному стилі за 135 тис. дол. — відео

Квартира. Фото: ЛУН

У Харкові виставили на продаж квартиру з розкішним ремонтом та бронзовим оздобленням. Її вартість становить 135 тисяч доларів.

Відповідне відео оприлюднили у Telegram-каналах.

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Помешкання на другому поверсі має чотири спальні кімнати, три з яких окремі й одна суміжна. Загальна площа становить 112 квадратних метрів. Також у квартирі дві ванні кімнати та два засклених балкона.

Квартира знаходиться у центрі Харкова у царському будинку в двох хвилинах пішки від станції метро Пушкінська.

Меблі, картини та навіть штори оздоблені бронзовими елементами у класичному стилі. На підлозі постелений художній паркет та мозаїчна плитка з підігрівом. Двері та навіть спинка ліжка мають фігурний орнамент. У вітальні встановлений камін, також є гардероб.

Нагадаємо, відтепер українцям не потрібно звертатися до державного реєстратора чи нотаріуса, аби зареєструвати права власності на об'єкти нерухомості після завершення будівництва.

А оглядачка ринку нерухомості Вікторія Берещак розповіла для Новини.LIVE, чи треба витрачати гроші на нерухомість до кінця 2024 року.