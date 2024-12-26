Прогноз погоды в Харькове на завтра, 27 декабря

Люди в Харькове. Иллюстративное фото: УНИАН

В Харькове и области в пятницу, 27 декабря, ожидается облачная погода. Температура воздуха днем будет колебаться в пределах 0...+2 °C.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Погода на Харьковщине 27 декабря

Ночью в Харькове будет переменная облачность, а столбики термометров будет колебаться в пределах 0 °C. В то же время ожидается северный ветер, 3 м/c.

В течение суток не предвидится осадков, а днем температура воздуха составит около 0...+2 °C. Ветер прогнозируют северо-восточный, 2-4 м/c.

Влажность в пятницу на Харьковщине ожидается от 70 до 93%.

Скриншот с сайта Meteoprog

Напомним, во Львове завтра температура воздуха днем будет колебаться в пределах -4...+1 °C.

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