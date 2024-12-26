Прогноз погоди у Харкові на завтра, 27 грудня

Люди у Харкові. Ілюстративне фото: УНІАН

У Харкові та області у п'ятницю, 27 грудня, очікується хмарна погода. Температура повітря вдень коливатиметься у межах 0...+2 °C.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Погода на Харківщині 27 грудня

Вночі у Харкові буде мінлива хмарність, а стовпчики термометрів коливатиметься у межах 0 °C. Водночас очікується північний вітер, 3 м/c.

Протягом доби не передбачається опадів, а вдень температура повітря становитиме близько 0...+2 °C. Вітер прогнозують північно-східний, 2-4 м/c.

Вологість у п'ятницю на Харківщині очікується від 70 до 93%.

Скриншот з сайту Meteoprog

Нагадаємо, у Львові завтра температура повітря вдень коливатиметься у межах -4...+1 °C.

Також синоптики назвали місяць, який цього року стане найхолоднішим за всю зиму.