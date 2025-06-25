Что известно об обстреле Харькова ночью 25 июня 2025 года

В Харькове прогремела череда взрывов — под ударом предприятие
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Ключові моменти Что известно об обстреле Харькова ночью 25 июня
Взрывы прогремели в Харькове сейчас, ночью в среду, 25 июня. Город оказался под атакой "Шахедов".
Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.
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Что известно об обстреле Харькова ночью 25 июня
Целью врага стало гражданское предприятие. Сейчас в воздухе находится еще несколько вражеских беспилотников.
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