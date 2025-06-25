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Главная Харьков В Харькове прогремела череда взрывов — под ударом предприятие

В Харькове прогремела череда взрывов — под ударом предприятие

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Дата публикации 25 июня 2025 02:01
Что известно об обстреле Харькова ночью 25 июня 2025 года
Срочная новость
Ключові моменти Что известно об обстреле Харькова ночью 25 июня

Взрывы прогремели в Харькове сейчас, ночью в среду, 25 июня. Город оказался под атакой "Шахедов".

Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.

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Что известно об обстреле Харькова ночью 25 июня

Целью врага стало гражданское предприятие. Сейчас в воздухе находится еще несколько вражеских беспилотников.

Новость дополняется

Харьков взрыв беспилотники обстрелы Игорь Терехов Олег Синегубов
Чекарёва Мария - редактор
Автор:
Чекарёва Мария
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