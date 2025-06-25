Что известно об обстреле Харькова ночью 25 июня 2025 года

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Взрывы прогремели в Харькове сейчас, ночью в среду, 25 июня. Город оказался под атакой "Шахедов".

Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.

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Целью врага стало гражданское предприятие. Сейчас в воздухе находится еще несколько вражеских беспилотников.

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