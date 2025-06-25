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Головна Харків У Харкові прогриміла низка вибухів — під ударом підприємство

У Харкові прогриміла низка вибухів — під ударом підприємство

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Дата публікації: 25 червня 2025 02:01
Що відомо про обстріл Харкова вночі 25 червня 2025 року
Термінова новина
Ключові моменти Що відомо про обстріл Харкова вночі 25 червня

Вибухи прогриміли в Харкові зараз, уночі в середу, 25 червня. Місто опинилося під атакою "Шахедів".

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

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Що відомо про обстріл Харкова вночі 25 червня

Ціллю ворога стало цивільне підприємство. Наразі в повітрі перебуває ще кілька ворожих безпілотників.

Новина доповнюється

Харків вибух безпілотники обстріли Ігор Терехов Олег Синєгубов
Чекарьова Марія - редактор
Автор:
Чекарьова Марія
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