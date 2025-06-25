Що відомо про обстріл Харкова вночі 25 червня 2025 року

У Харкові прогриміла низка вибухів — під ударом підприємство
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Ключові моменти Що відомо про обстріл Харкова вночі 25 червня
Вибухи прогриміли в Харкові зараз, уночі в середу, 25 червня. Місто опинилося під атакою "Шахедів".
Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.
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Що відомо про обстріл Харкова вночі 25 червня
Ціллю ворога стало цивільне підприємство. Наразі в повітрі перебуває ще кілька ворожих безпілотників.
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