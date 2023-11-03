Серия взрывов в Харькове сейчас 3 ноября — комментарий мера города

В Харькове прогремела серия взрывов — город атакуют "шахеды"
Взрывы в Харькове сейчас, 3 ноября, раздались около 00:40. По предварительной информации, работает ПВО. В регионе сохраняется угроза повторной атаки беспилотников, а также не прекращают греметь взрывы.
О последствиях обстрела Харькова рассказал мэр города Игорь Терехов.
Взрывы в Харькове сейчас 3 ноября
Обновлено 00:42. По данным Суспільного, в Харькове раздалась целая серия взрывов.
Обновлено 00:47. Также о взрывах в Харькове пишут местные и другие паблики.
Обновлено 00:51. Тем временем в Харькове продолжают раздаваться взрывы.
Обновлено 00:55. По состоянию на сегодня в Украине продолжается воздушная тревога. Воздушные силы сообщают о движении беспилотников врага в западном направлении, в частности, в Ровно.
Обновлено 01:03. Мэр Харькова Игорь Терехов рассказал, что есть попадание в результате атаки РФ. По его словам, пострадали гражданские объекты в одном из районов города, где загорелся пожар.
Обновлено 01:17. О попадании сообщает также глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. По его словам, возник пожар на гражданском объекте в одном из населённых пунктов Харьковского района.
Напомним, что взрывы раздавались также в Кропивницком Кировоградской области. Звуки были слышны в четверг, 2 ноября, около 23:15. Сообщается об атаке ракетой Х-59.
Также мы сообщали, что в Украине продолжается воздушная тревога сегодня, 3 ноября. Опасность продолжается в ряде областей еще около 23:00. Идет угроза удара БпЛА, постоянно меняющих направление движения.
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