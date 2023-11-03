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В Харькове прогремела серия взрывов — город атакуют "шахеды"

3 ноября 2023 00:41
обновлено: 01:19
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Серия взрывов в Харькове сейчас 3 ноября — комментарий мера города
Дым после взрыва ночью. Фото: росСМИ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Взрывы в Харькове сейчас, 3 ноября, раздались около 00:40. По предварительной информации, работает ПВО. В регионе сохраняется угроза повторной атаки беспилотников, а также не прекращают греметь взрывы.

О последствиях обстрела Харькова рассказал мэр города Игорь Терехов.

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Взрывы в Харькове сейчас 3 ноября

Обновлено 00:42. По данным Суспільного, в Харькове раздалась целая серия взрывов.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Суспільне Харків"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Суспільне Харків"

Обновлено 00:47. Также о взрывах в Харькове пишут местные и другие паблики.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Харьков Life"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Харьков Life"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Мониторинг. Украина"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Мониторинг. Украина"

Обновлено 00:51. Тем временем в Харькове продолжают раздаваться взрывы.

Обновлено 00:55. По состоянию на сегодня в Украине продолжается воздушная тревога. Воздушные силы сообщают о движении беспилотников врага в западном направлении, в частности, в Ровно.

Воздушная тревога в Украине сегодня, 3 ноября
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 01:03. Мэр Харькова Игорь Терехов рассказал, что есть попадание в результате атаки РФ. По его словам, пострадали гражданские объекты в одном из районов города, где загорелся пожар.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала мэри Харькова Игоря Терехова
Скриншот сообщения из телеграмм-канала мэри Харькова Игоря Терехова

Обновлено 01:17. О попадании сообщает также глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. По его словам, возник пожар на гражданском объекте в одном из населённых пунктов Харьковского района.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала руководителя Харьковской ОВА Олега Синегубова
Скриншот сообщения из телеграмм-канала руководителя Харьковской ОВА Олега Синегубова

Напомним, что взрывы раздавались также в Кропивницком Кировоградской области. Звуки были слышны в четверг, 2 ноября, около 23:15. Сообщается об атаке ракетой Х-59.

Также мы сообщали, что в Украине продолжается воздушная тревога сегодня, 3 ноября. Опасность продолжается в ряде областей еще около 23:00. Идет угроза удара БпЛА, постоянно меняющих направление движения.

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