Серія вибухів у Харкові зараз 3 листопада — коментар Терехова

Дим після вибуху вночі. Фото: росЗМІ

Вибухи в Харкові зараз, 3 листопада, пролунали близько 00:40. За попередньою інформацією, працює ППО. У регіоні зберігається загроза повторної атаки безпілотників, а також не припиняють гриміти вибухи.

Про наслідки обстрілу Харкова розповів мер міста Ігор Терехов.

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Вибухи у Харкові зараз 3 листопада

Оновлено 00:42. За даними Суспільного, у Харкові пролунала ціла серія вибухів.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Суспільне Харків"

Оновлено 00:47. Також про вибухи в Харкові пишуть і місцеві та інші пабліки.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Харьков Life"

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Моніторинг. Україна"

Оновлено 00:51. Тим часом у Харкові продовжують лунати вибухи.

Оновлено 00:55. Станом на зараз в Україні продовжується повітряна тривога. Повітряні сили повідомляють про рух безпілотників ворога в західному напрямку, зокрема до Рівного.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 01:03. Мер Харкова Ігор Терехов розповів, що є влучання внаслідок атаки РФ. За його словами, постраждали цивільні об'єкти в одному з районів міста, де зайнялась пожежа.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу мері Харкова Ігоря Терехова

Нагадаємо, що вибухи лунали також у Кропивницькому Кіровоградської області. Звуки було чути в четвер, 2 листопада, близько 23:15. Повідомляється про атаку ракетою Х-59.

Також ми повідомляли, що в Україні продовжується повітряна тривога сьогодні, 3 листопада. Небезпека триває в низці областей ще близько з 23:00. Триває загроза удару БпЛА, які постійно змінюють свій напрямок руху.