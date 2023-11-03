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У Харкові прогриміла серія вибухів — місто атакують "шахеди"

3 листопада 2023 00:41
оновлено: 01:08
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Серія вибухів у Харкові зараз 3 листопада — коментар Терехова
Дим після вибуху вночі. Фото: росЗМІ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Вибухи в Харкові зараз, 3 листопада, пролунали близько 00:40. За попередньою інформацією, працює ППО. У регіоні зберігається загроза повторної атаки безпілотників, а також не припиняють гриміти вибухи.

Про наслідки обстрілу Харкова розповів мер міста Ігор Терехов.  

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Вибухи у Харкові зараз 3 листопада

Оновлено 00:42. За даними Суспільного, у Харкові пролунала ціла серія вибухів.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Суспільне Харків"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Суспільне Харків"

Оновлено 00:47. Також про вибухи в Харкові пишуть і місцеві та інші пабліки.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Харьков Life"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Харьков Life"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Моніторинг. Україна"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Моніторинг. Україна"

Оновлено 00:51. Тим часом у Харкові продовжують лунати вибухи.

Оновлено 00:55. Станом на зараз в Україні продовжується повітряна тривога. Повітряні сили повідомляють про рух безпілотників ворога в західному напрямку, зокрема до Рівного.

Повітряна тривога в Україні сьогодні, 3 листопада
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 01:03. Мер Харкова Ігор Терехов розповів, що є влучання внаслідок атаки РФ. За його словами, постраждали цивільні об'єкти в одному з районів міста, де зайнялась пожежа.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу мері Харкова Ігоря Терехова
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу мері Харкова Ігоря Терехова

Нагадаємо, що вибухи лунали також у Кропивницькому Кіровоградської області. Звуки було чути в четвер, 2 листопада, близько 23:15. Повідомляється про атаку ракетою Х-59.

Також ми повідомляли, що в Україні продовжується повітряна тривога сьогодні, 3 листопада. Небезпека триває в низці областей ще близько з 23:00. Триває загроза удару БпЛА, які постійно змінюють свій напрямок руху.

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