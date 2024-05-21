Взрывы в Харькове утром 21 мая — угроза баллистики

Дым поднимается после взрыва в городе утром. Иллюстративное фото: pixabay

Взрывы в Харькове сейчас 21 мая раздались около 06:50. В области и соседних регионах объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения баллистики.

О взрывах сообщает мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram.

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Взрывы в Харькове утром 21 мая

"Утро в Харькове начинается со звука взрыва", — отметил Терехов.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала мэра Харькова Игоря Терехова

В свою очередь Воздушные силы предупреждают об угрозе применения баллистики с востока.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

В связи с этим ряд областей Украины охватила воздушная тревога. "Покраснели":

Черниговская,

Сумская,

Полтавская,

Харьковская,

Черкасская,

Кировоградская,

Днепропетровская,

Донецкая.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Напомним, что в ночь на 21 мая в Украине тоже объявляли воздушную тревогу. Опасность была связана с ударными беспилотниками и ракетами.

Также во время воздушной тревоги ночью 21 мая раздавались взрывы в Харькове и Одессе. В результате атаки БпЛА в Харькове есть повреждения и пострадавшие.