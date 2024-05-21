Взрывы в Харькове утром 21 мая — угроза баллистики

В Харькове прогремели сильные взрывы
Взрывы в Харькове сейчас 21 мая раздались около 06:50. В области и соседних регионах объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения баллистики.
О взрывах сообщает мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram.
Взрывы в Харькове утром 21 мая
"Утро в Харькове начинается со звука взрыва", — отметил Терехов.
В свою очередь Воздушные силы предупреждают об угрозе применения баллистики с востока.
В связи с этим ряд областей Украины охватила воздушная тревога. "Покраснели":
- Черниговская,
- Сумская,
- Полтавская,
- Харьковская,
- Черкасская,
- Кировоградская,
- Днепропетровская,
- Донецкая.
Напомним, что в ночь на 21 мая в Украине тоже объявляли воздушную тревогу. Опасность была связана с ударными беспилотниками и ракетами.
Также во время воздушной тревоги ночью 21 мая раздавались взрывы в Харькове и Одессе. В результате атаки БпЛА в Харькове есть повреждения и пострадавшие.
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