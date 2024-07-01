В Харькове раздался взрыв - что известно

Взрыв. Фото: скриншот с видео

В Харькове в понедельник, 1 июля, раздался сильный взрыв. В городе и области продолжается воздушная тревога.

Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов в Telegram.

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Взрывы в Харькове 1 июля

В 16:11 Терехов заявил, что в Харькове раздался взрыв.

Сообщение Игоря Терехова. Фото: скриншот

В воздушных силах предупреждают о ракетной опасности.

Сообщение Воздушных сил. Фото: скриншот

По состоянию на 16:32 карта воздушных тревог выглядит так:

Карта воздушных тревог. Фото: alerts.in.ua

В 16:31 глава Харьковской ОВА сообщил, что россияне ударили по городу КАБом. Пока информации о пострадавших нет. На месте попадания работают экстренные службы.

Сообщение Олега Синегубова. Фото: скриншот

Напомним, жители Николаева сейчас, 1 июля, слышали громкий взрыв.

Ранее мы писали, что в результате российского ракетного удара по Киеву в Оболонском районе столицы обломки сбитой ракеты вызвали пожар.