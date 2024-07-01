В Харькове раздался взрыв - что известно

В Харькове прогремел сильный взрыв
В Харькове в понедельник, 1 июля, раздался сильный взрыв. В городе и области продолжается воздушная тревога.
Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов в Telegram.
Взрывы в Харькове 1 июля
В 16:11 Терехов заявил, что в Харькове раздался взрыв.
В воздушных силах предупреждают о ракетной опасности.
По состоянию на 16:32 карта воздушных тревог выглядит так:
В 16:31 глава Харьковской ОВА сообщил, что россияне ударили по городу КАБом. Пока информации о пострадавших нет. На месте попадания работают экстренные службы.
Напомним, жители Николаева сейчас, 1 июля, слышали громкий взрыв.
Ранее мы писали, что в результате российского ракетного удара по Киеву в Оболонском районе столицы обломки сбитой ракеты вызвали пожар.
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