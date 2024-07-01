У Харкові пролунав вибух — що відомо

Вибух. Фото: скриншот з відео

У Харкові у понеділок, 1 липня, пролунав сильний вибух. Наразі в місті та області триває повітряна тривога.

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов у Telegram.

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Вибухи в Харкові 1 липня

О 16:11 Терехов заявив, що у Харкові пролунав вибух.

Допис Ігоря Терехова. Фото: скриншот

У Повітряних силах попереджають про ракетну небезпеку.

Допис Повітряних сил. Фото: скриншот

Станом на 16:32 карта повітряних тривог має такий вигляд:

Карта повітряних тривог. Фото: alerts.in.ua

О 16:31 голова Харківської ОВА повідомив, що росіяни вдарили по місту КАБом. Наразі інформації про постраждалих немає. На місці влучання працюють екстрені служби.

Допис Олега Синєгубова. Фото: скриншот

Нагадаємо, жителі Миколаївщини зараз, 1 липня, чули гучний вибух.

Раніше ми писали, що внаслідок російського ракетного удару по Києву в Оболонському районі столиці уламки збитої ракети спричинили пожежу.