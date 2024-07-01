У Харкові пролунав вибух — що відомо

У Харкові прогримів сильний вибух
У Харкові у понеділок, 1 липня, пролунав сильний вибух. Наразі в місті та області триває повітряна тривога.
Про це повідомив мер міста Ігор Терехов у Telegram.
Вибухи в Харкові 1 липня
О 16:11 Терехов заявив, що у Харкові пролунав вибух.
У Повітряних силах попереджають про ракетну небезпеку.
Станом на 16:32 карта повітряних тривог має такий вигляд:
О 16:31 голова Харківської ОВА повідомив, що росіяни вдарили по місту КАБом. Наразі інформації про постраждалих немає. На місці влучання працюють екстрені служби.
Нагадаємо, жителі Миколаївщини зараз, 1 липня, чули гучний вибух.
Раніше ми писали, що внаслідок російського ракетного удару по Києву в Оболонському районі столиці уламки збитої ракети спричинили пожежу.
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