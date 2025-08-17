Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабПсихологияАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Харьков В Харькове прогремел взрыв — что известно

В Харькове прогремел взрыв — что известно

Ua ru
Дата публикации 17 августа 2025 12:19
Взрыв в Харькове 17 августа - что известно
Дым в небе. Иллюстративное фото: Pixabay

Сегодня, 17 августа, около 12:00 в Харькове прогремел взрыв. Вероятно, это была атака вражеским дроном.

Об этом сообщил глава местной ОВА Олег Синегубов.

Реклама
Читайте также:
допис Синєгубова
Сообщение Олега Синегубова. Фото: скриншот

Какой район оказался под атакой

Отмечается, что звук взрыва был слышен в нескольких районах, однако под вражеским ударом оказался Киевский район.

Подразделения ГСЧС выехали на проверку.

"Информация о пострадавших на эту минуту не поступала", — говорится в сообщении.

Напомним, сегодня утром сильные взрывы также были слышны в Херсоне.

А в ночь на 17 августа в Чернигове прогремел сильный взрыв. Мониторы сообщали о дроне, который кружил над городом.

взрыв оккупанты Харьков война в Украине атака
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации