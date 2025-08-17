Взрыв в Харькове 17 августа - что известно

В Харькове прогремел взрыв — что известно
Дата публикации 17 августа 2025 12:19
Дым в небе. Иллюстративное фото: Pixabay
Сегодня, 17 августа, около 12:00 в Харькове прогремел взрыв. Вероятно, это была атака вражеским дроном.
Об этом сообщил глава местной ОВА Олег Синегубов.
Какой район оказался под атакой
Отмечается, что звук взрыва был слышен в нескольких районах, однако под вражеским ударом оказался Киевский район.
Подразделения ГСЧС выехали на проверку.
"Информация о пострадавших на эту минуту не поступала", — говорится в сообщении.
Напомним, сегодня утром сильные взрывы также были слышны в Херсоне.
А в ночь на 17 августа в Чернигове прогремел сильный взрыв. Мониторы сообщали о дроне, который кружил над городом.
