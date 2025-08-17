Взрыв в Харькове 17 августа - что известно

Дым в небе. Иллюстративное фото: Pixabay

Сегодня, 17 августа, около 12:00 в Харькове прогремел взрыв. Вероятно, это была атака вражеским дроном.

Об этом сообщил глава местной ОВА Олег Синегубов.

Сообщение Олега Синегубова. Фото: скриншот

Какой район оказался под атакой

Отмечается, что звук взрыва был слышен в нескольких районах, однако под вражеским ударом оказался Киевский район.

Подразделения ГСЧС выехали на проверку.

"Информация о пострадавших на эту минуту не поступала", — говорится в сообщении.

Напомним, сегодня утром сильные взрывы также были слышны в Херсоне.

А в ночь на 17 августа в Чернигове прогремел сильный взрыв. Мониторы сообщали о дроне, который кружил над городом.