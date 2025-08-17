Вибух у Харкові 17 серпня - що відомо

Дим у небі. Ілюстративне фото: Pixabay

Сьогодні, 17 серпня, близько 12:00 у Харкові прогримів вибух. Ймовірно, це була атака ворожим дроном.

Про це повідомив очільник місцевої ОВА Олег Синєгубов.

Реклама

Читайте також:

Допис Олега Синєгубова. Фото: скриншот

Який район опинився під атакою

Зазначається, що звук вибуху було чутно у кількох районах, проте під ворожим ударом опинився Київський район.

Підрозділи ДСНС виїхали на перевірку.

"Інформація щодо постраждалих на цю хвилину не надходила", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні зранку сильні вибухи також було чути у Херсоні.

А у ніч проти 17 серпня у Чернігові пролунав сильний вибух. Монітори повідомляли про дрон, який кружляв над містом.