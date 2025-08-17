Вибух у Харкові 17 серпня - що відомо

У Харкові прогримів вибух — що відомо
Ua ru
Дата публікації: 17 серпня 2025 12:19
Дим у небі. Ілюстративне фото: Pixabay
Сьогодні, 17 серпня, близько 12:00 у Харкові прогримів вибух. Ймовірно, це була атака ворожим дроном.
Про це повідомив очільник місцевої ОВА Олег Синєгубов.
Реклама
Читайте також:
Який район опинився під атакою
Зазначається, що звук вибуху було чутно у кількох районах, проте під ворожим ударом опинився Київський район.
Підрозділи ДСНС виїхали на перевірку.
"Інформація щодо постраждалих на цю хвилину не надходила", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, сьогодні зранку сильні вибухи також було чути у Херсоні.
А у ніч проти 17 серпня у Чернігові пролунав сильний вибух. Монітори повідомляли про дрон, який кружляв над містом.
Читайте Новини.LIVE!
Реклама