Україна
Харків У Харкові прогримів вибух — що відомо

У Харкові прогримів вибух — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 17 серпня 2025 12:19
Вибух у Харкові 17 серпня - що відомо
Дим у небі. Ілюстративне фото: Pixabay

Сьогодні, 17 серпня, близько 12:00 у Харкові прогримів вибух. Ймовірно, це була атака ворожим дроном.

Про це повідомив очільник місцевої ОВА Олег Синєгубов.

Читайте також:
допис Синєгубова
Допис Олега Синєгубова. Фото: скриншот

Який район опинився під атакою

Зазначається, що звук вибуху було чутно у кількох районах, проте під ворожим ударом опинився Київський район. 

Підрозділи ДСНС виїхали на перевірку. 

"Інформація щодо постраждалих на цю хвилину не надходила", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні зранку сильні вибухи також було чути у Херсоні.

А у ніч проти 17 серпня у Чернігові пролунав сильний вибух. Монітори повідомляли про дрон, який кружляв над містом.

Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
