Акция в поддержку военнопленных прошла в Харькове

Участницы акции в поддержку военнопленных. Фото: Новини.LIVE

В Харькове провели акцию в поддержку военнопленных и без вести пропавших. Десятки активистов вышли на улицы с плакатами.

Об этом сообщают Новини.LIVE в субботу, 22 февраля.

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Акция в поддержку пленных в Харькове

В очередной раз харьковчане решили напомнить миру о без вести пропавших и военнопленных украинцах. Люди вышли с плакатами в поддержку защитников, чтобы стать голосом военных, которые находятся в российском аду.

Одна из участниц акции рассказала, что старается чаще приобщаться к таким акциям. По словам женщины, такие мероприятия — это выражение поддержки и военных, и их семей.

"Мы хотим достучаться, докричаться до нашей власти, к миру, ко всем политикам, чтобы они как-то двигали этот процесс, чтобы наши ребята выходили, продолжали жизнь. Потому что благодаря им мы здесь, мы живем и мы можем что-то делать", — отметила участница акции.

Люди с флагами и фото военных. Фото: Новини.LIVE

Люди держат плакаты в поддержку пленных. Фото: Новини.LIVE

Участники акции в Харькове. Фото: Новини.LIVE

Участники акции в поддержку военнопленных в Харькове. Фото: Новини.LIVE

Участницы в Харькове держат флаги в руках. Фото: Новини.LIVE

Напомним, в Киеве в четверг, 20 февраля, состоялась акция в поддержку украинских военнопленных. Участники призвали власти способствовать возвращению защитников домой.

Россияне в очередной раз расстреляли украинских пленных. На это отреагировал Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.