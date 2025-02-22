Акция в поддержку военнопленных прошла в Харькове

В Харькове прошла акция в поддержку пленных — фоторепортаж
В Харькове провели акцию в поддержку военнопленных и без вести пропавших. Десятки активистов вышли на улицы с плакатами.
Об этом сообщают Новини.LIVE в субботу, 22 февраля.
Акция в поддержку пленных в Харькове
В очередной раз харьковчане решили напомнить миру о без вести пропавших и военнопленных украинцах. Люди вышли с плакатами в поддержку защитников, чтобы стать голосом военных, которые находятся в российском аду.
Одна из участниц акции рассказала, что старается чаще приобщаться к таким акциям. По словам женщины, такие мероприятия — это выражение поддержки и военных, и их семей.
"Мы хотим достучаться, докричаться до нашей власти, к миру, ко всем политикам, чтобы они как-то двигали этот процесс, чтобы наши ребята выходили, продолжали жизнь. Потому что благодаря им мы здесь, мы живем и мы можем что-то делать", — отметила участница акции.
Напомним, в Киеве в четверг, 20 февраля, состоялась акция в поддержку украинских военнопленных. Участники призвали власти способствовать возвращению защитников домой.
Россияне в очередной раз расстреляли украинских пленных. На это отреагировал Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.
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