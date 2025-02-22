Акція на підтримку військовополонених пройшла у Харкові

Учасниці акції на підтримку військовополонених. Фото: Новини.LIVE

У Харкові провели акцію на підтримку військовополонених та безвісти зниклих. Десятки активістів вийшли на вулиці з плакатами.

Про це повідомляють Новини.LIVE в суботу, 22 лютого.

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Акція на підтримку полонених у Харкові

Вкотре харків'яни вирішили нагадати світу про безвісти зниклих та військовополонених українців. Люди вийшли з плакатами на підтримку захисників, аби стати голосом військових, які перебувають у російському пеклі.

Одна з учасниць акції розповіла, що намагається частіше долучатись до таких акцій. За словами жінки, такі заходи — це висловлення підтримки і військових, і їхніх родин.

"Ми хочемо достукатися, докричатися до нашої влади, до світу, до всіх політиків, щоб вони якось рухали цей процес, щоб наші хлопці виходили, продовжували життя. Бо завдяки їм ми тут, ми живемо і ми можемо щось робити", — зазначила учасниця акції.

Люди з прапорами і фото військових. Фото: Новини.LIVE

Люди тримають плакати на підтримку полонених. Фото: Новини.LIVE

Учасники акції в Харкові. Фото: Новини.LIVE

Учасники акції на підтримку військовополонених в Харкові. Фото: Новини.LIVE

Учасниці в Харкові тримають прапори. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, у Києві в четвер, 20 лютого, відбулась акція на підтримку українських військовополонених. Учасники закликали владу сприяти поверненню захисників додому.

Росіяни вкотре розстріляли українських полонених. На це відреагував Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.