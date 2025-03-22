В Харькове состоялась акция в поддержку военнопленных

В Харькове прошла акция в поддержку пленных — фоторепортаж
Сегодня, 22 марта, в Харькове состоялась акция-напоминание об украинских военнопленных. Харьковчане вышли в центр города с плакатами, чтобы напомнить о тех защитниках, которые до сих пор находятся в российском плену.
Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.
Акция в поддержку военнопленных в Харькове
Сегодня, 22 марта, в центре Харькова состоялась акция в поддержку военнопленных ВСУ.
Родные и близкие украинских защитников, которые попали в плен или пропали без вести во время полномасштабной войны России против Украины, вышли на центральные улицы Харькова с плакатами, чтобы напомнить о воинах ВСУ.
На плакатах изображены украинские военные, которые до сих пор не вышли на связь и не вернулись домой. Также указаны их имена и фамилии.
Кроме того, одна из женщин держала плакат с надписью: "Плен убивает. Мы здесь, чтобы быть их голосом и поддержкой". Другая демонстрировала плакат, на котором написано: "Забвение — хуже предательства. Найти и вернуть всех".
Участницы акции Инна и Наталья рассказали Новини.LIVE, что их родные исчезли в апреле 2024 года в Часовом Яру. Они служили вместе, стояли бок о бок в 225-м отдельном штурмовом батальоне 115-й бригады. С тех пор нет никаких известий.
"Мы искренне верим, что они вернутся. Очень надеемся и хотим, чтобы их вернули живыми", — подчеркивают женщины. Именно ради этого матери и жены приходят на акции — чтобы напомнить, что они ждут.
Другие участницы акции Елена и Галина рассказали Новини.LIVE, что в 2022 году их родной пошел добровольно служить. Ему было всего 22 года. Исчез парень 13 августа 2024-го на Курском направлении.
"Мы ждем, мы знаем, что он жив. И все, кто с ним, пусть возвращаются. Мы вышли сюда, чтобы они не были забыты, чтобы о них не забыли", — говорят женщины.
Напомним, что недавно президент Украины Владимир Зеленский назвал количество украинцев, которых удалось вернуть из российского плена за время полномасштабной войны. Глава государства подчеркнул, что Украина вернет всех граждан, попавших в плен к врагу.
Отметим, что в среду, 19 марта, Украина и Россия провели большой обмен военнопленными. Домой вернулись 175 украинских защитников, а еще 22 воина были освобождены благодаря отдельным мероприятиям вне официальных обменов.
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