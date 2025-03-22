В Харькове состоялась акция в поддержку военнопленных

Акция-напоминание о военнопленных в Харькове. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 22 марта, в Харькове состоялась акция-напоминание об украинских военнопленных. Харьковчане вышли в центр города с плакатами, чтобы напомнить о тех защитниках, которые до сих пор находятся в российском плену.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.

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Акция-напоминание о военнопленных в Харькове. Фото: Новини.LIVE

Акция в поддержку военнопленных в Харькове

Сегодня, 22 марта, в центре Харькова состоялась акция в поддержку военнопленных ВСУ.

Родные и близкие украинских защитников, которые попали в плен или пропали без вести во время полномасштабной войны России против Украины, вышли на центральные улицы Харькова с плакатами, чтобы напомнить о воинах ВСУ.

Акция-напоминание о военнопленных в Харькове. Фото: Новини.LIVE

На плакатах изображены украинские военные, которые до сих пор не вышли на связь и не вернулись домой. Также указаны их имена и фамилии.

Кроме того, одна из женщин держала плакат с надписью: "Плен убивает. Мы здесь, чтобы быть их голосом и поддержкой". Другая демонстрировала плакат, на котором написано: "Забвение — хуже предательства. Найти и вернуть всех".

Участницы акции Инна и Наталья рассказали Новини.LIVE, что их родные исчезли в апреле 2024 года в Часовом Яру. Они служили вместе, стояли бок о бок в 225-м отдельном штурмовом батальоне 115-й бригады. С тех пор нет никаких известий.

"Мы искренне верим, что они вернутся. Очень надеемся и хотим, чтобы их вернули живыми", — подчеркивают женщины. Именно ради этого матери и жены приходят на акции — чтобы напомнить, что они ждут.

Другие участницы акции Елена и Галина рассказали Новини.LIVE, что в 2022 году их родной пошел добровольно служить. Ему было всего 22 года. Исчез парень 13 августа 2024-го на Курском направлении.

"Мы ждем, мы знаем, что он жив. И все, кто с ним, пусть возвращаются. Мы вышли сюда, чтобы они не были забыты, чтобы о них не забыли", — говорят женщины.

Акция-напоминание о военнопленных в Харькове. Фото: Новини.LIVE

Акция-напоминание о военнопленных в Харькове. Фото: Новини.LIVE

Напомним, что недавно президент Украины Владимир Зеленский назвал количество украинцев, которых удалось вернуть из российского плена за время полномасштабной войны. Глава государства подчеркнул, что Украина вернет всех граждан, попавших в плен к врагу.

Отметим, что в среду, 19 марта, Украина и Россия провели большой обмен военнопленными. Домой вернулись 175 украинских защитников, а еще 22 воина были освобождены благодаря отдельным мероприятиям вне официальных обменов.