У Харкові відбулася акція на підтримку військовополонених

Акція-нагадування про військовополонених у Харкові. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 22 березня, у Харкові відбулася акція-нагадування про українських військовополонених. Харків’яни вийшли у центр міста з плакатами, аби нагадати про тих захисників, які досі перебувають в російському полоні.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

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Акція-нагадування про військовополонених у Харкові. Фото: Новини.LIVE

Акція на підтримку військовополонених у Харкові

Сьогодні, 22 березня, у центрі Харкова відбулася акція на підтримку військовополонених ЗСУ.

Рідні та близькі українських захисників, які потрапили у полон або зникли безвісти під час повномасштабної війни Росії проти України, вийшли на центральні вулиці Харкова з плакатами, аби нагадати про воїнів ЗСУ.

Акція-нагадування про військовополонених у Харкові. Фото: Новини.LIVE

На плакатах зображені українські військові, які досі не вийшли на зв’язок та не повернулися додому. Також вказані їхні імена та прізвища.

Крім того, одна із жінок тримала плакат з написом: "Полон вбиває. Ми тут, щоб бути їхнім голосом і підтримкою". Інша демонструвала плакат, на якому написано: "Забуття — гірше зради. Знайти й повернути всіх".

Учасниці акції Інна та Наталя розповіли Новини.LIVE, що їхні рідні зникли у квітні 2024 року у Часовому Яру. Вони служили разом, стояли пліч-о-пліч у 225-му окремому штурмовому батальйоні 115-ї бригади. Відтоді немає жодних звісток.

"Ми щиро віримо, що вони повернуться. Дуже сподіваємося і хочемо, щоб їх повернули живими", — наголошують жінки. Саме заради цього матері та дружини приходять на акції — щоб нагадати, що вони чекають.

Інші учасниці акції Олена та Галина розказали Новини.LIVE, що у 2022 році їхній рідний пішов добровільно служити. Йому було лише 22 роки. Зник хлопець 13 серпня 2024-го на Курському напрямку.

"Ми чекаємо, ми знаємо, що він живий. І всі, хто з ним, нехай повертаються. Ми вийшли сюди, щоб вони не були забуті, щоб про них не забули", — кажуть жінки.

Акція-нагадування про військовополонених у Харкові. Фото: Новини.LIVE

Акція-нагадування про військовополонених у Харкові. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, що нещодавно президент України Володимир Зеленський назвав кількість українців, яких вдалося повернути з російського полону за час повномасштабної війни. Глава держави наголосив, що Україна поверне всіх громадян, що потрапили у полон до ворога.

Зазначимо, що у середу, 19 березня, Україна та Росія провели великий обмін військовополоненими. Додому повернулися 175 українських захисників, а ще 22 воїни були звільнені завдяки окремим заходам поза офіційними обмінами.