У Харкові відбулася акція на підтримку військовополонених

У Харкові пройшла акція на підтримку полонених — фоторепортаж
Сьогодні, 22 березня, у Харкові відбулася акція-нагадування про українських військовополонених. Харків’яни вийшли у центр міста з плакатами, аби нагадати про тих захисників, які досі перебувають в російському полоні.
Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.
Акція на підтримку військовополонених у Харкові
Сьогодні, 22 березня, у центрі Харкова відбулася акція на підтримку військовополонених ЗСУ.
Рідні та близькі українських захисників, які потрапили у полон або зникли безвісти під час повномасштабної війни Росії проти України, вийшли на центральні вулиці Харкова з плакатами, аби нагадати про воїнів ЗСУ.
На плакатах зображені українські військові, які досі не вийшли на зв’язок та не повернулися додому. Також вказані їхні імена та прізвища.
Крім того, одна із жінок тримала плакат з написом: "Полон вбиває. Ми тут, щоб бути їхнім голосом і підтримкою". Інша демонструвала плакат, на якому написано: "Забуття — гірше зради. Знайти й повернути всіх".
Учасниці акції Інна та Наталя розповіли Новини.LIVE, що їхні рідні зникли у квітні 2024 року у Часовому Яру. Вони служили разом, стояли пліч-о-пліч у 225-му окремому штурмовому батальйоні 115-ї бригади. Відтоді немає жодних звісток.
"Ми щиро віримо, що вони повернуться. Дуже сподіваємося і хочемо, щоб їх повернули живими", — наголошують жінки. Саме заради цього матері та дружини приходять на акції — щоб нагадати, що вони чекають.
Інші учасниці акції Олена та Галина розказали Новини.LIVE, що у 2022 році їхній рідний пішов добровільно служити. Йому було лише 22 роки. Зник хлопець 13 серпня 2024-го на Курському напрямку.
"Ми чекаємо, ми знаємо, що він живий. І всі, хто з ним, нехай повертаються. Ми вийшли сюди, щоб вони не були забуті, щоб про них не забули", — кажуть жінки.
Нагадаємо, що нещодавно президент України Володимир Зеленський назвав кількість українців, яких вдалося повернути з російського полону за час повномасштабної війни. Глава держави наголосив, що Україна поверне всіх громадян, що потрапили у полон до ворога.
Зазначимо, що у середу, 19 березня, Україна та Росія провели великий обмін військовополоненими. Додому повернулися 175 українських захисників, а ще 22 воїни були звільнені завдяки окремим заходам поза офіційними обмінами.
Читайте Новини.LIVE!