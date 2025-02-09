В Харькове 9 февраля прошла акция в поддержку военнопленных

Участники акции в поддержку пленных. Фото: Новини.LIVE

В Харькове в воскресенье, 9 февраля, горожане собрались на акцию поддержки сотен украинских военнослужащих, находящихся в российском плену. Участники призвали власти и международное сообщество активизировать усилия для возвращения украинских защитников из неволи.

На месте события побывал корреспондент Новини.LIVE.

Читайте также:

Акция в поддержку военнопленных

Десятки харьковчан собрались на акцию поддержки пленных украинских защитников. Среди участников события были родные, друзья и боевые побратимы военнопленных. Кроме военнопленных люди требовали не забывать против тех воинов, которые пропали без вести.

Участники акции держали в руках плакаты с надписями "Будь голосом пленных", "Плен — это ад", "Пропавшие без вести — это не статус", "Free Azov" и другие.

Акция проходила возле проезжей части на одной из улиц города. Водители автомобилей, которые проезжали мимо, выражали свою поддержку участникам акции, сигналя из автомобилей.

Плакат с требованием вернуть из плена отца. Фото: Новини.LIVE

Женщина просит вернуть из плена сына. Фото: Новини.LIVE

Женщина с плакатом с плакатом. Фото: Новини.LIVE

Ранее мы писали, что в Одессе родственники военнопленных и воинов, пропавших без вести, собрались под офисом Международного комитета Красного Креста. Люди требовали реальных действий от международной организации, а не только ее присутствия в стране.

Кроме того, мы писали, что родные военнопленных заявили, что в Украине вообще не нужна организация Международного комитета Красного Креста.