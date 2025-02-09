У Харкові 9 лютого пройшла акція на підтримку військовополонених

Учасники акції на підтримку полонених. Фото: Новини.LIVE

У Харкові в неділю, 9 лютого, містяни зібралися на акцію підтримки сотень українських військовослужбовців, які перебувають у російському полоні. Учасники закликали владу та міжнародну спільноту посилити зусилля для повернення українських захисників з неволі.

На місці події побував кореспондент Новини.LIVE.

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Акція на підтримку військовополонених

Десятки харків'ян зібралися на акцію підтримки полонених українських захисників. Серед учасників події були рідні, друзі та бойові побратими військовополонених. Окрім військовополонених люди вимагали не забувати проти тих воїнів, які пропали безвісти.

Учасники акції тримали в руках плакати з написами "Будь голосом полонених", "Полон — це пекло", "Зниклі безвісти — це не статус", "Free Azov" та інші.

Акція проходила біля проїжджої частини на одній з вулиць міста. Водії автомобілів, які проїздили повз, висловлювали свою підтримку учасникам акції, сигналячи з автомобілів.

Плакат з вимогою повернути з полону батька. Фото: Новини.LIVE

Жінка просить повернути з полону сина. Фото: Новини.LIVE

Жінка з плакатом. Фото: Новини.LIVE

Раніше ми писали, що в Одесі родичі військовополонених та воїнів, зниклих безвісти, зібралися під офісом Міжнародного Червоного Хреста. Люди вимагали реальних дій від міжнародної організації, а не лише її присутності в країні.

Крім того, ми писали, що рідні військовополонених заявили, що в Україні взагалі не потрібна організація Міжнародного комітету Червоного Хреста.