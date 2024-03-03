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В Харькове прошла акция протеста в поддержку демобилизации военных

3 марта 2024 20:56
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
В Харькове прошла акция протеста в поддержку демобилизации военных
Протестующие на акции в Харькове. Фото: Новини.LIVE
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

В Харькове прошла очередная мирная акция протеста в воскресенье, 3 марта. Женщины вышли на центральную площадь города с требованием демобилизовать военных, состоящих на службе более 18 месяцев.

Об этом сообщил корреспондент Новини.LIVE.

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В Харькове прошел протест в поддержку демобилизации военных

В центре Харькова 3 марта собрались женщины, в том числе матери, жены, сестры, дети украинских защитников. Они потребовали, чтобы их мужчин отпустили в отпуск. Также целью пикета стало требование установления справедливых сроков службы и добровольной демобилизации после 18 месяцев службы.

"Мы вышли со всеми женщинами и требуем демобилизации наших мужчин, которые уже два года находятся без отдыха на позициях. Требуем, чтобы им дали отдых и в лучшем случае демобилизацию", — рассказала одна из участниц протеста.

Дети с плакатом на протесте
Дети с плакатом на протесте. Фото: Новини.LIVE
Протестующие на акции в Харькове
Протестующие на акции в Харькове. Фото: Новини.LIVE
Протестующие на акции в Харькове
Протестующие на акции в Харькове. Фото: Новини.LIVE

Во Львове 3 марта прошел такой же митинг в поддержку военных. Перед оперным театром собрались родственники военнослужащих, более 18 месяцев находящиеся на службе в ВСУ и Нацгвардии.

В этот день в Киеве также прошла акция "Третья весна в аду" в поддержку пленных бойцов полка "Азов". На Львовскую площадь столицы пришли сотни собратьев и родственников пленников.

митинг
война
ВСУ
Харьков
протесты
Украина
военные
демобилизация

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