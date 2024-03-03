У Харкові пройшла акція протесту на підтримку демобілізації військових

Протестувальники на акції в Харкові. Фото: Новини.LIVE

У Харкові пройшла чергова мирна акція протесту в неділю, 3 березня. Жінки вийшли на центральну площу міста з вимогою демобілізувати військових, які перебувають на службі понад 18 місяців.

Про це повідомив кореспондент Новини.LIVE.

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У Харкові відбувся протест на підтримку демобілізації військових

У центрі Харкова 3 березня зібралися жінки, серед яких матері, дружини, сестри, діти українських захисників. Вони вимагали, щоб їх чоловіків відпустили у відпустку. Також метою пікету стала вимога щодо встановлення справедливих термінів служби та добровільної демобілізації після 18 місяців служби.

"Ми вийшли з усіма жінками та вимагаємо демобілізації наших чоловіків, які вже два роки перебувають без відпочинку на позиціях. Вимагаємо, аби їм дали відпочинок і в кращому випадку демобілізацію", — розповіла одна з учасниць протесту.

Діти з плакатом на протесті. Фото: Новини.LIVE

Протестувальники на акції в Харкові. Фото: Новини.LIVE

Протестувальники на акції в Харкові. Фото: Новини.LIVE

У Львові 3 березня пройшов такий самий мітинг на підтримку військових. Перед оперним театром зібралися родичі військовослужбовців, які понад 18 місяців перебувають на службі в ЗСУ та Нацгвардії.

В цей день у Києві також відбулася акція "Третя весна у пеклі" на підтримку полонених бійців полку "Азов". На Львівську площу столиці прийшли сотні побратимів та родичів бранців.