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У Харкові пройшла акція протесту на підтримку демобілізації військових

3 березня 2024 20:56
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
У Харкові пройшла акція протесту на підтримку демобілізації військових
Протестувальники на акції в Харкові. Фото: Новини.LIVE
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

У Харкові пройшла чергова мирна акція протесту в неділю, 3 березня. Жінки вийшли на центральну площу міста з вимогою демобілізувати військових, які перебувають на службі понад 18 місяців. 

Про це повідомив кореспондент Новини.LIVE.

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Скриншот допису Новини.LIVE
Скриншот допису Новини.LIVE

У Харкові відбувся протест на підтримку демобілізації військових

У центрі Харкова 3 березня зібралися жінки, серед яких матері, дружини, сестри, діти українських захисників. Вони вимагали, щоб їх чоловіків відпустили у відпустку. Також метою пікету стала вимога щодо встановлення справедливих термінів служби та добровільної демобілізації після 18 місяців служби. 

"Ми вийшли з усіма жінками та вимагаємо демобілізації наших чоловіків, які вже два роки перебувають без відпочинку на позиціях. Вимагаємо, аби їм дали відпочинок і в кращому випадку демобілізацію", — розповіла одна з учасниць протесту.

Діти з плакатом на протесті
Діти з плакатом на протесті. Фото: Новини.LIVE
Протестувальники на акції в Харкові
Протестувальники на акції в Харкові. Фото: Новини.LIVE
Протестувальники на акції в Харкові
Протестувальники на акції в Харкові. Фото: Новини.LIVE

У Львові 3 березня пройшов такий самий мітинг на підтримку військових. Перед оперним театром зібралися родичі військовослужбовців, які понад 18 місяців перебувають на службі в ЗСУ та Нацгвардії.

В цей день у Києві також відбулася акція "Третя весна у пеклі" на підтримку полонених бійців полку "Азов". На Львівську площу столиці прийшли сотні побратимів та родичів бранців.

мітинг
війна
ЗСУ
Харків
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військові
демобілізація

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