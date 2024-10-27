Харьковский прокурор судился с Пенсионным фондом по недоплате

Харьковский окружной административный суд. Фото: Википедия

Харьковский прокурор подал иск в суд в Пенсионный фонд. По его словам, ежемесячно ему недоплачивают пенсию на 124 гривны.

Об этом идет речь в расследовании Цензор.НЕТ.

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Детали дела

Известно, что харьковский прокурор получает пенсию в размере 80 тысяч гривен. Однако он пожаловался, что каждый месяц недополучает от Пенсионного фонда 124 гривны 60 копеек. Мужчина решил подать иск в суд на структуру.

"Таким образом, с начала текущего года исчезло 1121, 4 гривны, то есть кто их похитил", — говорится в иске.

Решение суда

Суд признал правомерным обращение прокурора и обязал Пенсионный фонд предоставить информацию о сумме пенсий, выплаченных истцу в сентябре 2024 года и их соотношению к основному размеру среднего заработка, что составляет 78 750 гривен.

Напомним, шесть руководителей областных и специализированных прокуратур написали заявления об увольнении.

Также мы писали, что на Одещине Офис генпрокурора уволил руководителя прокуратуры Андрея Глумакова из-за высокой пенсии.