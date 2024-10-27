Харківський прокурор судився з Пенсійним фондом через недоплату

Харківський окружний адміністративний суд. Фото: Вікіпедія

Харківський прокурор подав позов до суду на Пенсійний фонд. За його словами, щомісяця йому недоплачують пенсію на 124 гривні.

Про це йдеться у розслідуванні Цензор.НЕТ.

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Деталі справи

Відомо, що харківський прокурор отримує пенсію в розмірі 80 тисяч гривень. Проте він поскаржився, що кожного місяця недоотримує від Пенсійного фонду 124 гривні 60 копійок. Чоловік вирішив подати позов до суду на структуру.

"Таким чином з початку поточного року зникло 1121, 4 гривні, тобто хто їх викрав", — йдеться у позові.

Рішення суду

Суд визнав правомірним звернення прокурора та зобов'язав Пенсійний фонд надати інформацію про суму пенсій виплачених позивачу у вересні 2024 року та їх співвідношенню до основного розміру середнього заробітку, що становить 78 750 гривень.

Нагадаємо, шість керівників обласних та спеціалізованих прокуратур написали заяви про звільнення.

Також ми писали, що на Одещині Офіс генпрокурора звільнив керівника прокуратури Андрія Глумакова через високу пенсію.