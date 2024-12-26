Взрыв в городе.

В Харькове раздался ряд взрывов. Их причины и последствия выясняются.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

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Взрывы в Харькове

Российские оккупанты не прекращают обстреливать Харьков. Для этого оккупанты используют управляемые авиационные бомбы, ракеты, артиллерийские снаряды и дроны-камикадзе.

В Харкове прогремели взрывы. Их причины и последствия выясняются. Жителям города рекомендуют находиться в укрытиях.

Напомним, 26 декабря в Херсонской области прогремели взрывы, есть пострадавшие. Глава ОВА Александр Прокудин рассказал, что Россия усилила обстрелы региона и активизировала деятельность ДРГ.

Также мы писали, что сегодня оккупанты ударили дроном по центральному рынку Никополя. Ранения получили восемь человек.