Обстріл Харкова 25 грудня — без світла залишилось 500 тисяч осіб

Ракетний удар по Харкову — без світла пів мільйона людей
Російська війська зранку 25 грудня завдали щонайменше 12 ракетних ударів по промислових об'єктах та критичній інфраструктурі Харкова. Внаслідок цього 500 тисяч абонентів залишилися без світла, також є постраждалі.
Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов в ефірі телемарафону.
Наслідки ракетних ударів по Харкову 25 грудня
Синєгубов розповів, що окрім відсутності електропостачання, в місті також є проблема з теплом та водопостачання. Станом на зараз близько 520 тисяч абонентів залишилися без цих послуг. Тепло відсутнє в 2 677 будинках.
За його словами, профільні служби ліквідовують наслідки прильотів, аналізують масштаби руйнувань. По частині з них вже маємо орієнтовні терміни відновлення.
"У постійній комунікації з Офісом Президента, профільними міністерствами. Маємо відпрацьований алгоритм дій і досвід у вирішенні таких ситуацій. Робимо все можливе для якнайшвидшого повернення тепла, води та світла в домівки людей", — додав очільник ОВА.
Водночас мер Харкова Ігор Терехов додав, що станом на зараз відомо про чотирьох постраждалих.
Нагадаємо, вранці 25 грудня у Харкові було чутно щонайменше сім вибухів. Терехов повідомив, що росіяни атакували місто ракетами, є постраждалі.
Незадовго після цього у місті пролунав ще один вибух. Цього разу росіяни випустили ударні дрони. Внаслідок обстрілів трапилася пожежа в одноповерховому будинку.
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