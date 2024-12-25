Обстріл Харкова 25 грудня — без світла залишилось 500 тисяч осіб

Рятувальники гасять пожежу на Харківщині. Фото: ДСНС

Російська війська зранку 25 грудня завдали щонайменше 12 ракетних ударів по промислових об'єктах та критичній інфраструктурі Харкова. Внаслідок цього 500 тисяч абонентів залишилися без світла, також є постраждалі.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов в ефірі телемарафону.

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Синєгубов розповів, що окрім відсутності електропостачання, в місті також є проблема з теплом та водопостачання. Станом на зараз близько 520 тисяч абонентів залишилися без цих послуг. Тепло відсутнє в 2 677 будинках.

За його словами, профільні служби ліквідовують наслідки прильотів, аналізують масштаби руйнувань. По частині з них вже маємо орієнтовні терміни відновлення.

"У постійній комунікації з Офісом Президента, профільними міністерствами. Маємо відпрацьований алгоритм дій і досвід у вирішенні таких ситуацій. Робимо все можливе для якнайшвидшого повернення тепла, води та світла в домівки людей", — додав очільник ОВА.

Водночас мер Харкова Ігор Терехов додав, що станом на зараз відомо про чотирьох постраждалих.

Нагадаємо, вранці 25 грудня у Харкові було чутно щонайменше сім вибухів. Терехов повідомив, що росіяни атакували місто ракетами, є постраждалі.

Незадовго після цього у місті пролунав ще один вибух. Цього разу росіяни випустили ударні дрони. Внаслідок обстрілів трапилася пожежа в одноповерховому будинку.