Взрывы в Харькове сейчас 30 декабря

Первый момент после взрыва. Фото иллюстративное. Фото: imagedelivery.ne

В Харькове прозвучала серия мощных взрывов вечером, 30 декабря. При этом, в городе и области объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

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Взрывы в Харькове

Игорь Терехов сообщил, что в Харькове прозвучали взрывы. По его словам было слышно минимум пять взрывов.

Взрывы в Харькове 30 декабря. Фото: скриншот

В свою очередь глава Харьковской ОВА Олег Синегубов призвал местных жителей находиться в укрытии. По его словам это связано с тем, что российские войска сейчас обстреливают город и область.

Взрывы в Харькове 30 декабря. Фото: скриншот

Воздушная тревога в Харькове

Перед тем, как в городе прозвучали взрывы, была объявлена воздушная тревога. Более того, сигнал тревоги прозвучал и в других регионах. На момент 19:00 карта воздушных тревог выглядит следующим образом:

Карта воздушных тревог. Фото: Карта воздушных тревог

Напомним, в Одессе и области сегодня, 30 декабря, звучит воздушная тревога. Мониторинговые каналы сообщают о ракетной опасности.

Также мы сообщали, что враг снова атаковал Запорожскую область, сегодня, 30 декабря. На этот раз под обстрелом оказался поселок Степногорск. Повреждение получил жилой дом и погиб один местный житель.