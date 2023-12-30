Взрывы в Харькове сейчас 30 декабря

В Харькове прозвучала серия мощных взрывов
В Харькове прозвучала серия мощных взрывов вечером, 30 декабря. При этом, в городе и области объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.
Взрывы в Харькове
Игорь Терехов сообщил, что в Харькове прозвучали взрывы. По его словам было слышно минимум пять взрывов.
В свою очередь глава Харьковской ОВА Олег Синегубов призвал местных жителей находиться в укрытии. По его словам это связано с тем, что российские войска сейчас обстреливают город и область.
Воздушная тревога в Харькове
Перед тем, как в городе прозвучали взрывы, была объявлена воздушная тревога. Более того, сигнал тревоги прозвучал и в других регионах. На момент 19:00 карта воздушных тревог выглядит следующим образом:
Напомним, в Одессе и области сегодня, 30 декабря, звучит воздушная тревога. Мониторинговые каналы сообщают о ракетной опасности.
Также мы сообщали, что враг снова атаковал Запорожскую область, сегодня, 30 декабря. На этот раз под обстрелом оказался поселок Степногорск. Повреждение получил жилой дом и погиб один местный житель.
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