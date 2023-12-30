Вибухи у Харкові зараз 30 грудня

У Харкові пролунала серія потужних вибухів
У Харкові пролунала серія потужних вибухів увечері, 30 грудня. При цьому в місті та області оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.
Вибухи у Харкові
Ігор Терехов повідомив, що у Харкові пролунали вибухи. За його словами, було чути щонайменше п'ять вибухів.
Своєю чергою голова Харківської ОВА Олег Синєгубов закликав місцевих жителів перебувати в укритті. За його словами, це пов'язано з тим, що російські війська зараз обстрілюють місто і область.
Повітряна тривога у Харкові
Перед тим, як у місті пролунали вибухи, було оголошено повітряну тривогу. Понад те, сигнал тривоги пролунав і в інших регіонах. На момент 19:00 карта повітряних тривог має такий вигляд:
Нагадаємо, в Одесі та області сьогодні, 30 грудня, звучить повітряна тривога. Моніторингові канали повідомляють про ракетну небезпеку.
Також ми повідомляли, що ворог знову атакував Запорізьку область сьогодні, 30 грудня. Цього разу під обстрілом опинилося селище Степногірськ. Пошкодження отримав житловий будинок та загинув один місцевий житель.
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