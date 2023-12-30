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У Харкові пролунала серія потужних вибухів

30 грудня 2023 19:08
оновлено: 19:19
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Вибухи у Харкові зараз 30 грудня
Перший момент після вибуху. Фото ілюстративне. Фото: imagedelivery.ne
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У Харкові пролунала серія потужних вибухів увечері, 30 грудня. При цьому в місті та області оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

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Вибухи у Харкові

Ігор Терехов повідомив, що у Харкові пролунали вибухи. За його словами, було чути щонайменше п'ять вибухів.

Харків
Вибухи у Харкові 30 грудня. Фото: скриншот

Своєю чергою голова Харківської ОВА Олег Синєгубов закликав місцевих жителів перебувати в укритті. За його словами, це пов'язано з тим, що російські війська зараз обстрілюють місто і область.

харків
Вибухи у Харкові 30 грудня. Фото: скриншот

Повітряна тривога у Харкові

Перед тим, як у місті пролунали вибухи, було оголошено повітряну тривогу. Понад те, сигнал тривоги пролунав і в інших регіонах. На момент 19:00 карта повітряних тривог має такий вигляд:

Карта повітряних тривог
Карта повітряних тривог. Фото: Карта повітряних тривог

Нагадаємо, в Одесі та області сьогодні, 30 грудня, звучить повітряна тривога. Моніторингові канали повідомляють про ракетну небезпеку.

Також ми повідомляли, що ворог знову атакував Запорізьку область сьогодні, 30 грудня. Цього разу під обстрілом опинилося селище Степногірськ. Пошкодження отримав житловий будинок та загинув один місцевий житель.

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