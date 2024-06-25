Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Харьков arrow В Харькове прозвучала серия взрывов arrow

В Харькове прозвучала серия взрывов

25 июня 2024 16:43
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор
Взрывы в Харькове 25 июня — что известно
Дым в небе после взрыва. Фото иллюстративное: Associated Press
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

В Харькове во вторник, 25 июня, прозвучала серия взрывов. В городе и области объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов Telegram.

Читайте также:

Взрывы в Харькове 25 июня

"В Харькове слышны взрывы. Будьте осторожны!", — написал Терехов.

Скриншот сообщения Игоря Терехова
Скриншот сообщения Игоря Терехова

Ранее Воздушные Силы сообщали о пусках КАБов в Харьковской области.

Сообщение Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот
Сообщение Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Сейчас карта тревог выглядит так:

Карта воздушных тревог. Фото: alerts.in.ua
Карта воздушных тревог. Фото: alerts.in.ua

Напомним, 24 июня российские войска обстреляли Днепропетровскую область. Ранены четыре человека. Повреждены агрофирмы, четыре многоквартирных и четыре частных здания, пять хозяйственных построек.

Ранее оккупанты попали в многоэтажное здание в Торецке Донецкой области. Там частично разрушен один из подъездов. Пострадала одна женщина – ее госпитализировали.

война
Харьков
взрыв
Украина
Харьковская область
обстрелы
война в Украине
авиабомба

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:45 Еще одну категорию мужчин обязали явиться в ТЦК — в чем причина

12 июня 2024
Новость с видео

23:28 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

19 июня 2024
Новость с видео

01:37 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

17 июня 2024
обновлено:

09:59 К чему снится собака: толкование снов и общее значение

13 июня 2024

06:44 Где будут служить бывшие "ограниченно пригодные" — украинцам дали разъяснение

17 июня 2024

15:55 В документах ЕС обнаружили карту без Крыма и части Одесской области — подробности

12 июня 2024

00:00 Военный 3-й ОШБр рассказал, кого из мобилизованных отправляют в пехоту

25 июня 2024
обновлено:

00:11 Молитва "Верую": значение, правила чтения, текст, видео

24 июня 2024
обновлено:

12:34 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2024 году?

13 июня 2024

17:34 Убийство 9-летней украинки в Германии — подозреваемый сделал заявление