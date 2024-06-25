Взрывы в Харькове 25 июня — что известно

Дым в небе после взрыва. Фото иллюстративное: Associated Press

В Харькове во вторник, 25 июня, прозвучала серия взрывов. В городе и области объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов Telegram.

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"В Харькове слышны взрывы. Будьте осторожны!", — написал Терехов.

Скриншот сообщения Игоря Терехова

Ранее Воздушные Силы сообщали о пусках КАБов в Харьковской области.

Сообщение Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Сейчас карта тревог выглядит так:

Карта воздушных тревог. Фото: alerts.in.ua

Напомним, 24 июня российские войска обстреляли Днепропетровскую область. Ранены четыре человека. Повреждены агрофирмы, четыре многоквартирных и четыре частных здания, пять хозяйственных построек.

Ранее оккупанты попали в многоэтажное здание в Торецке Донецкой области. Там частично разрушен один из подъездов. Пострадала одна женщина – ее госпитализировали.