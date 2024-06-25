Взрывы в Харькове 25 июня — что известно

В Харькове прозвучала серия взрывов
В Харькове во вторник, 25 июня, прозвучала серия взрывов. В городе и области объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов Telegram.
Взрывы в Харькове 25 июня
"В Харькове слышны взрывы. Будьте осторожны!", — написал Терехов.
Ранее Воздушные Силы сообщали о пусках КАБов в Харьковской области.
Сейчас карта тревог выглядит так:
Напомним, 24 июня российские войска обстреляли Днепропетровскую область. Ранены четыре человека. Повреждены агрофирмы, четыре многоквартирных и четыре частных здания, пять хозяйственных построек.
Ранее оккупанты попали в многоэтажное здание в Торецке Донецкой области. Там частично разрушен один из подъездов. Пострадала одна женщина – ее госпитализировали.
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