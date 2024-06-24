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У Харкові пролунали вибухи

24 червня 2024 22:31
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Вибухи в Харкові ввечері, 24 червня
Запуск ракети. Фото: росЗМІ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Вибухи в Харкові пролунали ввечері 24 червня. Наразі там оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє "Суспільне".

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"У Харкові чутно вибухи, ймовірно, за межами міста", — йдеться у повідомленні.

У Повітряних силах ЗСУ повідомили про пуски керованих авіаційних бомб на Харківщині.

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Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Наразі карта тривог має такий вигляд:

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Карта повітряних тривог. Фото: alerts.in.ua

Мер міста Ігор Терехов підтвердив вибухи в Харкові.

"У Харкові чутно серію вибухів. Зʼясовуємо, чи у місті", — написав він.

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Допис Терехова. Фото: скриншот

Нагадаємо, 24 червня росіяни обстріляли Дніпропетровщину. Відомо про чотирьох постраждалих.

Також російська армія здійснила черговий воєнний злочин, обстрілявши житловий будинок у Торецьку Донецької області. Частково було зруйновано один із під'їздів.

війна
Харків
вибух
Україна
обстріли
повітряна тривога

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