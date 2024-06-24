Вибухи в Харкові ввечері, 24 червня

Запуск ракети. Фото: росЗМІ

Вибухи в Харкові пролунали ввечері 24 червня. Наразі там оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє "Суспільне".

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Вибухи в Харкові

"У Харкові чутно вибухи, ймовірно, за межами міста", — йдеться у повідомленні.

У Повітряних силах ЗСУ повідомили про пуски керованих авіаційних бомб на Харківщині.

Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Наразі карта тривог має такий вигляд:

Карта повітряних тривог. Фото: alerts.in.ua

Мер міста Ігор Терехов підтвердив вибухи в Харкові.

"У Харкові чутно серію вибухів. Зʼясовуємо, чи у місті", — написав він.

Допис Терехова. Фото: скриншот

Нагадаємо, 24 червня росіяни обстріляли Дніпропетровщину. Відомо про чотирьох постраждалих.

Також російська армія здійснила черговий воєнний злочин, обстрілявши житловий будинок у Торецьку Донецької області. Частково було зруйновано один із під'їздів.