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В Харькове прозвучала серия взрывов — авиация РФ атакует город

9 июня 2024 17:22
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Взрывы в Харькове — детали в Новини.LIVE
Российский тяжелый истребитель Су-35 заходит на пикирующую атаку в планировке. Фото иллюстративное: росСМИ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В Харькове днем, 9 июня, прогремела серия взрывов. По предварительной информации, по городу нанесен авиаудар.

Об этом сообщают корреспонденты Новини.LIVE в Харькове.

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В Харькове раздаются взрывы

взрыв харьков
Скриншот Новини.LIVE

По информации местных Telegram-пабликов, ВКС РФ совершили авиаудар управляемой авиабомбой.

харьков обстир
Скриншот мониторинга одного из местных пабликов

В то же время начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник призвал горожан не выходить из укрытий.

взрыв харов
Скриншот сообщения Мельника

В то же время в Воздушных силах ВСУ сообщения не комментировали.

Напомним, недавно взрывы прогремели в Полтавской области из-за объявленной в регионе ракетной опасности.

Громко было и в Николаеве: в городе раздались взрывы без объявления воздушной тревоги.

взрыв

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