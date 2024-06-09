Взрывы в Харькове — детали в Новини.LIVE

В Харькове прозвучала серия взрывов — авиация РФ атакует город
9 июня 2024 17:22
Российский тяжелый истребитель Су-35 заходит на пикирующую атаку в планировке. Фото иллюстративное: росСМИ
В Харькове днем, 9 июня, прогремела серия взрывов. По предварительной информации, по городу нанесен авиаудар.
Об этом сообщают корреспонденты Новини.LIVE в Харькове.
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По информации местных Telegram-пабликов, ВКС РФ совершили авиаудар управляемой авиабомбой.
В то же время начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник призвал горожан не выходить из укрытий.
В то же время в Воздушных силах ВСУ сообщения не комментировали.
Напомним, недавно взрывы прогремели в Полтавской области из-за объявленной в регионе ракетной опасности.
Громко было и в Николаеве: в городе раздались взрывы без объявления воздушной тревоги.
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