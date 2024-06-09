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У Харкові пролунала серія вибухів — авіація РФ атакує місто

9 червня 2024 17:22
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Ілля Рябінін
редактор
Вибухи в Харкові — деталі у Новини.LIVE
Російський важкий винищувач Су-35 заходить на пікуючу атаку в плануванні. Фото ілюстративне: росЗМІ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

У Харкові вдень, 9 червня, пролунала серія вибухів. За попередньою інформацією, по місту завдано авіаудару.

Про це повідомляють кореспонденти Новини.LIVE у Харкові. 

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вибух харків
Скриншот Новини.LIVE

За інформацію місцевих Telegram-пабліків, ПКС РФ здійснили авіаудар керованою авіабомбою. 

харків обстірл
Скриншот моніторингу одного з місцевих пабліків

Водночас начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник закликав містян не виходити з укриттів.

вибух харів
Скриншот допису Мельника

Водночас у Повітряних силах ЗСУ повідомлення не коментували. 

Нагадаємо, не так давно вибухи пролунали у Полтавській області через оголошену в регіоні ракетну небезпеку. 

Гучно було й у Миколаєві: у місті пролунали вибухи без оголошення повітряної тривоги.

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