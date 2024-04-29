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В Харькове прозвучала серия взрывов — оккупанты обстреливают город

29 апреля 2024 18:18
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Харькове прозвучала серия взрывов — оккупанты обстреливают город
Ракета в небе. Фото: росСМИ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Взрывы в Харькове раздались вечером, 29 апреля. Российские оккупанты обстреливают город.

Об этом сообщили мэр Харькова Игорь Терехов и глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram.

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Синегубов подчеркнул, что оккупанты наносят удары по Харькову и району.

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Пост Синегубова. Фото: скриншот

По словам Терехова, в городе раздалась серия взрывов.

"По городу бьют КАБами. Будьте осторожны", — добавил он.

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Пост Терехова. Фото: скриншот

Сейчас карта тревог имеет такой вид:

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Карта воздушных тревог. Фото: alerts.in.ua

Напомним, россияне дважды за день обстреляли Никопольский район. При этом враг применял тяжелую артиллерию.

Также российские оккупанты продолжают обстреливать Херсонскую область контролируемыми авиационными бомбами. Враг уничтожает социальную инфраструктуру, в частности, учебные заведения.

война
Харьков
взрыв
обстрелы
Игорь Терехов
оккупанты
Олег Синегубов
воздушная тревога

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