Взрывы в Харькове 6 августа — оккупанты ударили по центру города

Ракета в небе. Иллюстративное фото: Минобороны

Взрывы в Харькове раздались утром 6 августа. Российские войска нанесли удар по центральной части города.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в своем Telegram.

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Взрывы в Харькове 6 августа

Терехов рассказал, что россияне нанесли удар по центральному району города, в частности по плотной жилой застройке. На месте вспыхнул пожар. Информация о разрушениях и жертвах уточняется.

Скриншот сообщения Терехова

Также мэр призвал оставаться в укрытиях, ведь удар может продолжаться.

Скриншот сообщения Терехова

В то же время, глава Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал, что на место прилета выехали все соответствующие экстренные службы.

Скриншот сообщения Синегубова

В настоящее время воздушная тревога объявлена в пяти областях.