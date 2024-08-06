Взрывы в Харькове 6 августа — оккупанты ударили по центру города

В Харькове раздались громкие взрывы — россияне ударили по центру города
6 августа 2024 09:57
Ракета в небе. Иллюстративное фото: Минобороны
Взрывы в Харькове раздались утром 6 августа. Российские войска нанесли удар по центральной части города.
Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в своем Telegram.
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Взрывы в Харькове 6 августа
Терехов рассказал, что россияне нанесли удар по центральному району города, в частности по плотной жилой застройке. На месте вспыхнул пожар. Информация о разрушениях и жертвах уточняется.
Также мэр призвал оставаться в укрытиях, ведь удар может продолжаться.
В то же время, глава Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал, что на место прилета выехали все соответствующие экстренные службы.
В настоящее время воздушная тревога объявлена в пяти областях.
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