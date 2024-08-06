Вибухи у Харкові 6 серпня — окупанти вдарили по центру міста

Ракета в небі. Ілюстративне фото: Міноборони

Вибухи у Харкові пролунали зранку 6 серпня. Російські війська завдали удару по центральній частині міста.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов у своєму Telegram.

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Вибухи у Харкові 6 серпня

Терехов розповів, що росіяни завдали удару по центральному району міста, зокрема по щільній житловій забудові. На місці спалахнула пожежа. Інформація щодо руйнувань та жертв уточнюється.

Скриншот допису Терехова

Також міський голова закликав залишатися в укриттях, адже удар може продовжуватися.

Скриншот допису Терехова

Водночас очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів, що на місце прильоту виїхали усі відповідні екстрені служби.

Скриншот допису Синєгубова

Наразі повітряна тривога оголошена у п'яти областях.