Взрывы в Харькове 4 октября — оккупанты сбросили КАБы

В Харькове раздались громкие взрывы
4 октября 2024 17:11
Дым от взрыва. Иллюстративное фото: REUTERS/Amir Cohen
Взрывы в Харькове раздались в пятницу, 4 октября. Российские оккупанты атакуют город КАБами.
Об этом сообщают мэр Харькова Игорь Терехов и Воздушные силы ВСУ.
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"В Харькове были слышны взрывы! Будьте осторожны!" — подчеркнул Терехов.
В Воздушных силах ВСУ предупреждали, что оккупанты запустили КАБ в направлении города.
Сейчас карта тревог выглядит так:
Напомним, российские оккупанты за сутки запускают по Украине более ста КАБов. Это оружие является дешевой альтернативой крылатым ракетам.
Также противовоздушная оборона Украины ночью 4 октября уничтожила девять из 19 ударных дронов России типа Shahed. Еще семь беспилотников были локационно потеряны.
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