Взрывы в Харькове 4 октября — оккупанты сбросили КАБы

Дым от взрыва. Иллюстративное фото: REUTERS/Amir Cohen

Взрывы в Харькове раздались в пятницу, 4 октября. Российские оккупанты атакуют город КАБами.

Об этом сообщают мэр Харькова Игорь Терехов и Воздушные силы ВСУ.

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"В Харькове были слышны взрывы! Будьте осторожны!" — подчеркнул Терехов.

Пост Терехова. Фото: скриншот

В Воздушных силах ВСУ предупреждали, что оккупанты запустили КАБ в направлении города.

Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Сейчас карта тревог выглядит так:

Карта воздушных тревог. Фото: alerts.in.ua

Напомним, российские оккупанты за сутки запускают по Украине более ста КАБов. Это оружие является дешевой альтернативой крылатым ракетам.

Также противовоздушная оборона Украины ночью 4 октября уничтожила девять из 19 ударных дронов России типа Shahed. Еще семь беспилотников были локационно потеряны.