Вибухи в Харкові 4 жовтня — окупанти скинули КАБи

У Харкові пролунали гучні вибухи
4 жовтня 2024 17:11
Дим від вибуху. Ілюстративне фото: REUTERS/Amir Cohen
Вибухи в Харкові пролунали у п'ятницю, 4 жовтня. Російські окупанти атакують місто КАБами.
Про це повідомляють мер Харкова Ігор Терехов та Повітряні сили ЗСУ.
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Вибухи в Харкові
"У Харкові було чутно вибухи! Будьте обережні!" — наголосив Терехов.
У Повітряних силах ЗСУ попереджали, що окупанти запустили КАБ у напрямку міста.
Наразі карта тривог має такий вигляд:
Нагадаємо, російські окупанти за добу запускають по Україні понад сто КАБів. Ця зброя є дешевою альтернативою крилатим ракетам.
Також протиповітряна оборона України вночі 4 жовтня знищила дев'ять з 19 ударних дронів Росії типу Shahed. Ще сім безпілотників було локаційно втрачені.
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