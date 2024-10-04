Вибухи в Харкові 4 жовтня — окупанти скинули КАБи

Дим від вибуху. Ілюстративне фото: REUTERS/Amir Cohen

Вибухи в Харкові пролунали у п'ятницю, 4 жовтня. Російські окупанти атакують місто КАБами.

Про це повідомляють мер Харкова Ігор Терехов та Повітряні сили ЗСУ.

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"У Харкові було чутно вибухи! Будьте обережні!" — наголосив Терехов.

Допис Терехова. Фото: скриншот

У Повітряних силах ЗСУ попереджали, що окупанти запустили КАБ у напрямку міста.

Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Наразі карта тривог має такий вигляд:

Карта повітряних тривог. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, російські окупанти за добу запускають по Україні понад сто КАБів. Ця зброя є дешевою альтернативою крилатим ракетам.

Також протиповітряна оборона України вночі 4 жовтня знищила дев'ять з 19 ударних дронів Росії типу Shahed. Ще сім безпілотників було локаційно втрачені.