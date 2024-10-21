Взрывы в Харькове вечером 21 октября — что известно

В Харькове прогремели мощные взрывы
Взрывы в Харькове раздались вечером, 21 октября. Сейчас там объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
Взрывы в Харькове
"В Харькове был слышен взрыв!" — говорится в сообщении.
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов призвал жителей Харькова и района находиться в укрытиях.
Сейчас карта тревог выглядит так:
В Воздушных силах ВСУ предупреждали об активности вражеской тактической авиации на северо-восточном и восточном направлениях.
"Угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей", — говорится в сообщении.
Напомним, утром 21 октября оккупанты ударили авиационными бомбами и ударными дронами по Сумам. Под прицелом врага оказалась гражданская инфраструктура.
Также 21 октября захватчики атаковали Запорожье. Известно, что в результате обстрела есть раненые.
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