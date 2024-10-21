Взрывы в Харькове вечером 21 октября — что известно

Дым над городом после взрыва. Иллюстративное фото: REUTERS/Amir Cohen

Взрывы в Харькове раздались вечером, 21 октября. Сейчас там объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

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"В Харькове был слышен взрыв!" — говорится в сообщении.

Пост о взрывах в Харькове. Фото: скриншот

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов призвал жителей Харькова и района находиться в укрытиях.

Пост Синегубова. Фото: скриншот

Сейчас карта тревог выглядит так:

Карта воздушных тревог. Фото: alerts.in.ua

В Воздушных силах ВСУ предупреждали об активности вражеской тактической авиации на северо-восточном и восточном направлениях.

"Угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей", — говорится в сообщении.

Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Напомним, утром 21 октября оккупанты ударили авиационными бомбами и ударными дронами по Сумам. Под прицелом врага оказалась гражданская инфраструктура.

Также 21 октября захватчики атаковали Запорожье. Известно, что в результате обстрела есть раненые.