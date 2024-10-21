Вибухи в Харкові ввечері 21 жовтня — що відомо

Дим над містом після вибуху. Ілюстративне фото: REUTERS/Amir Cohen

Вибухи у Харкові пролунали ввечері, 21 жовтня. Наразі там оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

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Вибухи в Харкові

"У Харкові було чутно вибух!" — йдеться у повідомленні.

Дописи про вибухи в Харкові. Фото: скриншот

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов закликав мешканців Харкова та району перебувати в укриттях.

Допис Синєгубова. Фото: скриншот

Наразі карта тривог має такий вигляд:

Карта повітряних тривог. Фото: alerts.in.ua

У Повітряних силах ЗСУ попереджали про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному та східному напрямках.

"Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей", — йдеться у повідомленні.

Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, зранку 21 жовтня окупанти вдарили авіаційними бомбами та ударними дронами по Сумах. Під прицілом ворога опинилася цивільна інфраструктура.

Також 21 жовтня загарбники атакували Запоріжжя. Відомо, що внаслідок обстрілу є поранені.