Взрывы в Харькове 18 апреля утром 18 апреля

Взрыв в городе. Иллюстративное фото: из открытых источников

Взрывы в Харькове прогремели прямо сейчас, утром 18 апреля. Военные предупреждали об активности вражеской авиации.

Об этом в Telegram сообщает мэр города Игорь Терехов.

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Звуки взрывов в Харькове

"В Харькове раздаются взрывы! Будьте осторожны", — говорится в сообщении в 05:09.

Через несколько минут Терехов уточнил, что зафиксировано четыре удара по городу, последствия уточняются.

Еще за час до атаки в Воздушных силах ВСУ информировали, что на северо-восточном и юго-восточном направлениях зафиксирована активность вражеской тактической авиации. Из-за этого существует угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей. Уже в 05:08 были замечены ракеты в направлении Запорожья, которые затем полетели в направлении Днепра. Однако сначала взрывы раздавались все же в Харькове.

Обновлено в 05:24

"Вражеская ракета ударила по густонаселенному району Харькова. Есть попадание в многоэтажку. Под завалами могут находиться люди", — написал Терехов.

Где объявили тревогу

По состоянию на 05:12 карта воздушных тревог выглядит следующим образом.

Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Напомним, что этой ночью звуки взрывов раздавались в Киеве. Россиянам пытались атаковать город дронами.

Также мы писали, чтовзрывы были слышны и в Киевской области. Силы ПВО сбивали вражеские беспилотники.