Вибухи у Харкові 18 квітня зранку

У Харкові пролунали потужні вибухи — що відомо
Вибухи у Харкові пролунали прямо зараз, зранку 18 квітня. Військові попереджали про активність ворожої авіації.
Про це у Telegram повідомляє мер міста Ігор Терехов.
Звуки вибухів у Харкові
"У Харкові лунають вибухи! Будьте обережні", — йдеться у повідомленні о 05:09.
Через декілька хвилин Терехов уточнив, що зафіксовано чотири удари по місту, наслідки уточнюються.
Ще за годину до атаки у Повітряних силах ЗСУ інформували, що на північно-східному та південно-східному напрямках зафіксовано активність ворожої тактичної авіації. Через це існує загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей. Вже о 05:08 було помічено ракети в напрямку Запоріжжя, які потім полетіли в напрямку Дніпра. Однак спершу вибухи лунали все ж у Харкові.
Оновлено о 05:24
"Ворожа ракета вдарила по густонаселеному району Харкова. Є влучання у багатоповерхівку. Під завалами можуть знаходитися люди", — написав Терехов.
Де оголосили тривогу
Станом на 05:12 карта повітряних тривог має такий вигляд.
Нагадаємо, що цієї ночі звуки вибухів лунали у Києві. Росіянам намагались атакувати місто дронами.
Також ми писали, що вибухи було чути і в Київській області. Сили ППО збивали ворожі безпілотники.
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