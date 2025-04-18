Вибухи у Харкові 18 квітня зранку

Вибух у місті. Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Вибухи у Харкові пролунали прямо зараз, зранку 18 квітня. Військові попереджали про активність ворожої авіації.

Про це у Telegram повідомляє мер міста Ігор Терехов.

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Звуки вибухів у Харкові

"У Харкові лунають вибухи! Будьте обережні", — йдеться у повідомленні о 05:09.

Через декілька хвилин Терехов уточнив, що зафіксовано чотири удари по місту, наслідки уточнюються.

Ще за годину до атаки у Повітряних силах ЗСУ інформували, що на північно-східному та південно-східному напрямках зафіксовано активність ворожої тактичної авіації. Через це існує загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей. Вже о 05:08 було помічено ракети в напрямку Запоріжжя, які потім полетіли в напрямку Дніпра. Однак спершу вибухи лунали все ж у Харкові.

Оновлено о 05:24

"Ворожа ракета вдарила по густонаселеному району Харкова. Є влучання у багатоповерхівку. Під завалами можуть знаходитися люди", — написав Терехов.

Де оголосили тривогу

Станом на 05:12 карта повітряних тривог має такий вигляд.

Карта повітряних тривог. Фото: скриншот

Нагадаємо, що цієї ночі звуки вибухів лунали у Києві. Росіянам намагались атакувати місто дронами.

Також ми писали, що вибухи було чути і в Київській області. Сили ППО збивали ворожі безпілотники.