Взрывы в Харькове 29 апреля — чем атаковали россияне

Пожар после взрыва. Фото иллюстративное: открытые источники

Взрывы в Харькове сейчас, 29 апреля, прозвучали во время воздушной тревоги. Российская армия атаковала город беспилотниками.

Об этом сообщил председатель Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов в Telegram

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Взрывы в Харькове

По словам Синегубова беспилотники атаковали Слободской, Салтовский и Шевченковский районы Харькова.

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"Харьков под атакой вражеских беспилотников. В городе раздаются взрывы", — говорится в сообщении.

Сообщение Синегубова в Telegram

В Воздушных силах ВСУ предупреждали о движении беспилотников из Белгородской области РФ, а также о запуске управляемых авиабомб (УАБ) в направлении Харькова.

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"КАБ на Харьковщину. Группа "шахедов" курсом на Харьков с севера и запада", — говорилось в сообщении.

Сообщение Воздушных сил ВСУ в Telegram

Напомним, российские войска в ночь на 29 апреля нанесли очередной дроновой удар по Киеву.

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Также мы писали, что оккупанты обстреляли Днепропетровскую область. В результате обстрела погибла 12-летняя девочка.

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