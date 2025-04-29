Взрывы в Харькове 29 апреля — чем атаковали россияне

В Харькове прогремели мощные взрывы
Взрывы в Харькове сейчас, 29 апреля, прозвучали во время воздушной тревоги. Российская армия атаковала город беспилотниками.
Об этом сообщил председатель Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов в Telegram
Взрывы в Харькове
По словам Синегубова беспилотники атаковали Слободской, Салтовский и Шевченковский районы Харькова.
"Харьков под атакой вражеских беспилотников. В городе раздаются взрывы", — говорится в сообщении.
В Воздушных силах ВСУ предупреждали о движении беспилотников из Белгородской области РФ, а также о запуске управляемых авиабомб (УАБ) в направлении Харькова.
"КАБ на Харьковщину. Группа "шахедов" курсом на Харьков с севера и запада", — говорилось в сообщении.
Напомним, российские войска в ночь на 29 апреля нанесли очередной дроновой удар по Киеву.
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