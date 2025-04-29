Вибухи у Харкові 29 квітня — чим атакували росіяни

У Харкові пролунали потужні вибухи
Вибухи у Харкові зараз, 29 квітня, пролунали під час повітряної тривоги. Російська армія атакувала місто безпілотниками.
Про це повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов у Telegram
Вибухи у Харкові
За словами Синєгубова, безпілотники атакували Слобідський, Салтівський та Шевченківський райони Харкова.
"Харків під атакою ворожих безпілотників. У місті лунають вибухи", — йдеться у повідомленні.
У Повітряних силах ЗСУ попереджали про рух безпілотників із Бєлгородської області РФ, а також про запуск керованих авіабомб (КАБ) у напрямку Харкова.
"КАБ на Харківщину. Група "шахедів" курсом на Харків з півночі та заходу", — йшлося у повідомленні.
Нагадаємо, російські війська у ніч проти 29 квітня завдали чергового дронового удару по Києву.
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