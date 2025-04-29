Вибухи у Харкові 29 квітня — чим атакували росіяни

Пожежа після вибуху. Фото ілюстративне: відкриті джерела

Вибухи у Харкові зараз, 29 квітня, пролунали під час повітряної тривоги. Російська армія атакувала місто безпілотниками.

Про це повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов у Telegram

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Вибухи у Харкові

За словами Синєгубова, безпілотники атакували Слобідський, Салтівський та Шевченківський райони Харкова.

"Харків під атакою ворожих безпілотників. У місті лунають вибухи", — йдеться у повідомленні.

Повідомлення Синєгубова у Telegram

У Повітряних силах ЗСУ попереджали про рух безпілотників із Бєлгородської області РФ, а також про запуск керованих авіабомб (КАБ) у напрямку Харкова.

"КАБ на Харківщину. Група "шахедів" курсом на Харків з півночі та заходу", — йшлося у повідомленні.

Повідомлення Повітряних сил ЗСУ у Telegram

Нагадаємо, російські війська у ніч проти 29 квітня завдали чергового дронового удару по Києву.

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