В Харькове громкие взрывы - какова причина

В Харькове прогремели мощные взрывы — что известно
В понедельник вечером, 9 июня, в Харькове прогремели мощные взрывы. Отметим, что громкие взрывы были слышны во время воздушной тревоги.
Об этом информируют местные Telegram-каналы.
Взрывы в Харькове 9 июня — что известно
В понедельник поздно вечером, 9 июня, жители Харькова услышали громкие взрывы, которые прозвучали во время воздушной тревоги.
Перед этим в Воздушных силах ВСУ сообщали о движении группы вражеских дронов в направлении Харькова.
"Группы БпЛА курсом на Харьков", — написали в ВС ВСУ в 21:59.
Впоследствии в 22:21 Воздушные силы сообщили о движении дронов на Харьковщине.
"Харьковщина: БпЛА курсом на Балаклею, Люботин, Купянск", — написали в Воздушных силах.
Карта воздушных тревог
Напомним, что также 9 июня взрывы раздавались в Запорожье — работали силы ПВО.
Кроме того, в Херсоне в понедельник, 9 июня, были слышны мощные взрывы.
Читайте Новини.LIVE!