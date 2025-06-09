В Харькове громкие взрывы - какова причина

Дым в результате взрыва. Иллюстративное фото: ГСЧС/Telegram

В понедельник вечером, 9 июня, в Харькове прогремели мощные взрывы. Отметим, что громкие взрывы были слышны во время воздушной тревоги.

Об этом информируют местные Telegram-каналы.

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Взрывы в Харькове 9 июня — что известно

В понедельник поздно вечером, 9 июня, жители Харькова услышали громкие взрывы, которые прозвучали во время воздушной тревоги.

Перед этим в Воздушных силах ВСУ сообщали о движении группы вражеских дронов в направлении Харькова.

"Группы БпЛА курсом на Харьков", — написали в ВС ВСУ в 21:59.

Впоследствии в 22:21 Воздушные силы сообщили о движении дронов на Харьковщине.

"Харьковщина: БпЛА курсом на Балаклею, Люботин, Купянск", — написали в Воздушных силах.

Карта воздушных тревог

Карта воздушных тревог на момент публикации новости. Фото: alerts.in.ua

Напомним, что также 9 июня взрывы раздавались в Запорожье — работали силы ПВО.

Кроме того, в Херсоне в понедельник, 9 июня, были слышны мощные взрывы.