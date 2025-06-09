У Харкові гучні вибухи — яка причина

У Харкові пролунали потужні вибухи — що відомо
У понеділок ввечері, 9 червня, у Харкові пролунали потужні вибухи. Зазначимо, що гучні вибухи було чути під час повітряної тривоги.
Про це інформують місцеві Telegram-канали.
Вибухи у Харкові 9 червня — що відомо
У понеділок пізно ввечері, 9 червня, жителі Харкова почули гучні вибухи, які пролунали під час повітряної тривоги.
Перед цим у Повітряних силах ЗСУ повідомляли про рух групи ворожих дронів у напрямку Харкова.
"Групи БпЛА курсом на Харків", — написали у ПС ЗСУ о 21:59.
Згодом о 22:21 Повітряні сили повідомили про рух дронів на Харківщині.
"Харківщина: БпЛА курсом на Балаклію, Люботин, Куп'янськ", — написали у Повітряних силах.
Карта повітряних тривог
Нагадаємо, що також 9 червня вибухи лунали у Запоріжжі — працювали сили ППО.
Крім того, у Херсоні у понеділок, 9 червня, було чутно потужні вибухи.
Читайте Новини.LIVE!