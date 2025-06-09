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Головна Харків У Харкові пролунали потужні вибухи — що відомо

У Харкові пролунали потужні вибухи — що відомо

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Дата публікації: 9 червня 2025 22:20
У Харкові гучні вибухи — яка причина
Дим внаслідок вибуху. Ілюстративне фото: ДСНС/Telegram

У понеділок ввечері, 9 червня, у Харкові пролунали потужні вибухи. Зазначимо, що гучні вибухи було чути під час повітряної тривоги.

Про це інформують місцеві Telegram-канали.

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Вибухи у Харкові 9 червня — що відомо

У понеділок пізно ввечері, 9 червня, жителі Харкова почули гучні вибухи, які пролунали під час повітряної тривоги.

Перед цим у Повітряних силах ЗСУ повідомляли про рух групи ворожих дронів у напрямку Харкова.

"Групи БпЛА курсом на Харків", — написали у ПС ЗСУ о 21:59.

Згодом о 22:21 Повітряні сили повідомили про рух дронів на Харківщині.

"Харківщина: БпЛА курсом на Балаклію, Люботин, Куп'янськ", — написали у Повітряних силах.

Карта повітряних тривог

Карта тривог
Карта повітряних тривог на момент публікації новини. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, що також 9 червня вибухи лунали у Запоріжжі — працювали сили ППО.

Крім того, у Херсоні у понеділок, 9 червня, було чутно потужні вибухи.

Харків вибух росіяни обстріли війна в Україні
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
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